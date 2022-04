Az április 14-én, csütörtökön megtartott küldöttgyűlésen a kamara titkára, Hegyiné Tóth Noémi emelt ki fontosabb elemeket – fűzött hozzájuk kiegészítéseket – az előzetesen kiküldött írásos beszámolóból, a 2022-es tervből. Hangsúlyozta, hogy kiemelt feladat volt, és marad továbbra is a váratlanul kialakult helyzetekben – vírushelyzet, ukrajnai háború – a helyi vállalkozások tájékoztatása.



Példaként említve: új kormányzati rendelkezésekről, a hazai és a nemzetközi gazdaságot érintő hatásokról, szabályváltozásokról, a gazdálkodók előtt megnyíló támogatási, pályázati, üzleti lehetőségekről a rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával informálni kell a potenciális érintetteket. Történhet ez rendezvényeken, személyes tanácsadással, honlapon, hírleveleken, újságcikkeken, kiadványokon, közösségi médián keresztül. A mérhető adatok az érdeklődés egyértelmű növekedését jelzik.

A növekvő érdeklődést az egyéni tanácsadások esetében külön érdemes kiemelni, példaként az adó- és számviteli tanácsadást, illetve az egyéni vállalkozást indítók számára nyújtott tájékoztatást említhetjük.

Előbbi esetében eddig kéthetente fogadta a külső szakértő az ügyfeleket, márciustól minden héten tart tanácsadást csütörtökön 13-tól 15 óráig.

A városi kamara elmúlt évéről szóló beszámolót a küldöttek elfogadták április 14-én, csütörtökön Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A kialakult gazdasági helyzetben (krízishelyzet, gazdaság újraindítása) nyújtott kormányzati támogatások következtében a Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés, főként az elmúlt év végén hárult jelentős terhelés a helyi kamarai irodára. A megnövekedett igények miatt újabb munkatárs foglalkozik teljes munkaidőben ezzel a területtel, ezt belső átcsoportosítással sikerült megoldani.



A területi kamarák az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján végzik a szakképzés terén feladataikat. Az új szakképzési rendszer bevezetése során különösen fontossá vált, hogy erősödjön a párbeszéd, az együttműködés a gyakorlati képzésben részt vevő, vagy bevonni kívánt vállalkozásokkal és az oktatási intézményekkel. A pandémiás időszak ezen a téren is nehézségeket támasztott, azonban az új rendszerre való áttérés terén is számos még a tisztázandó kérdés.

A városi kamarára mindig is jellemző volt a kiegyensúlyozott, takarékos működés. Ezt idén is megállapították a küldöttek, amikor elfogadták a tavalyi beszámolót és az idei tervet. Utóbbiban a 2020-tól már kizárólag a kamara tulajdonában álló székház energetikai korszerűsítése is szerepel, amelyhez 90 millió forint támogatást pályáznak meg. Ha megvalósul a fejlesztés, jelentősen csökkenti majd a kamara működési költségeit.