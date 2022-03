Mint már arról korábban beszámoltunk, városunkban is elszállásoltak menekülteket: családokat fogadtak a Dunaújvárosi Egyetem kollégiumában, és az önkormányzat is megnyitott egy üresen álló, egykor kollégiumként szolgáló épületet a Kertvárosban, ahova tájékoztatásuk alapján ötvenhárom személy érkezett március közepén. Az önkormányzat azt is írta, hogy a fogadásukra felkészültek, és a vöröskeresztnek, valamint helyi vendéglátósoknak köszönhetően az ellátásuk is biztosított. Ettől függetlenül adományokat fogadnak (például ágyneműt, törölközőt is megjelöltek, illetve egy megadott számlaszámra pénzadománnyal is hozzá lehet járulni).

A polgármesteri hivatalban kialakított gyűjtőpontra vitt adományokat a Dunaújvárosi Óvoda is. Mint arról az intézmény beszámolt, a felajánlóknak köszönhetően nagyon sok adomány érkezett hozzájuk is, a többi között játékok, tisztítószerek, tartós élelmiszer, amelyeket már eljuttattak a kertvárosi kollégiumban lévő menekülteknek. Emellett itt az óvoda kollégái önkéntes feladatot is vállalnak, segítenek a menekültek ellátásában.

A Pannon Oktatási Központ is szervezett gyűjtést: adományaikat egyrészt egy mátészalkai családsegítő szervezethez juttatták el, illetve a kertvárosi kollégiumba is.

Sok magánszemély és szervezet tesz felajánlást

Az Újváros segít elnevezésű adománygyűjtő akció is folyamatosan végzi a karitatív tevékenységét. Szalai Attila, az akció kezdeményezője elmondta, most már nem a keleti határhoz viszik a térség lakói által felajánlott adományokat, hanem a helyben, illetve a környéken elszállásolt menekülteket segítik, azon pontokra visznek különféle tartós élelmiszereket, tisztasági felszereléseket, ruhaneműket, játékokat, ahol tudomásuk szerint a legnagyobb szükség van, és ahol szívesen fogadják. Adományokat vittek például Dunaföldvárra is. Az Újváros segít akcióhoz csatlakozott szerkesztőségünk is: nagyon sok felajánlást hoztak be hozzánk, amelyek már célba értek, és természetesen továbbra is behozhatják adományaikat a segíteni szándékozók.