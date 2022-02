Ezek pedig mind meg is mutatkoztak szombaton Perkátán, ahol első alkalommal rendeztek böllérversenyt, valamint a település múltjából is az érdeklődők elé tártak egy kis szeletet egy kiállítás keretében.

Négy helyi és két adonyi csapat nevezett a böllérversenyre, a rendezvényen végig kiváló volt a hangulat Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A böllérverseny ötlete már régebben megfogalmazódott, és mint azt Oláh István alpolgármester elmondta, most egy sikeres pályázat is forrást biztosított ahhoz, hogy első alkalommal, de mindenképpen hagyományteremtő szándékkal életre hívják ezt a rendezvényt. Négy helyi és két adonyi csapat nevezett be a versenyre: a szervezők egy hasított fél disznót biztosítottak számukra, hozzá még belsőségeket és a kolbásztöltéshez szükséges bélt, a népszokásban szakosodott versenyzők pedig készíthették a disznótoros finomságokat.

Igazi szakavatott tagokból álltak a csapatok, mindenki tudta a dolgát!

Hagymás vér, pecsenye, sült kolbász és hurka, később pedig töltött káposzta szerepelt az „étlapon”. A látogatók ételjegyeket vásárolhattak, és annál a csapatnál válthatták be, amelyiknél a leg­ínycsiklandozóbb volt számukra a kínálat.

Szombaton reggel 8 órakor kezdtek a csapatok, és mialatt készítették a finomságokat, egy különleges tárlatot is megnyitottak a Győry-kastély kiállítótermében, Szent András napjától húshagyókeddig címmel. A tárlat részleteiről Lászlóné Szabó Edit, a könyvtár vezetője elmondta, néprajzi kutatások is alapjául szolgáltak a kiállításnak, amely a sertéstartás kialakulásától kezdődően mutatja be ezt a hagyományt, a helyi sajátosságokkal kiegészítve. Gyűjtők felajánlásával helyet kaptak különleges kések és bicskák is a tárlaton.

A pecsenyehúsnak az illata is ínycsiklandó volt!

– Nagyon fontos a hagyományok őrzése és ápolása. Az pedig különösen jelentős ezen a kiállításon, hogy személyes emléktárgyakkal, fotókkal, írásos dokumentumokkal mutatják be a tradíciót – mondta dr. Mészáros Lajos, a Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje, hozzátéve, hogy megválasztása esetén a hagyományőrzésre is kiemelt figyelmet fordít. A szükséges képviseletről beszélt köszöntőjében dr. Baráth Miklós sebész főorvos is, aki méltatta a jelölt eddigi munkásságát.

Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke, a kormánypárt választókerületi elnöke hangsúlyozta, számukra a hagyományok őrzése, a vidék tisztelete mindig is fontos volt: ennek érdekében hozták létre a Fejér Megyei Értéktárat, hogy minden érdeklődő megismerhesse a mi kincseinket, amit továbbadhatunk a jövő nemzedékének.

A néprajzi kiállítást egy hónapig lehet megtekinteni a kastélyban

Az elnök arról is szólt, hogy az elmúlt időszakban dr. Mészáros Lajos átbeszélte Oláh Istvánnal a település fejlesztési igényeit, hogy mik azok, amik a helyi emberek érdekét szolgálják, és örömmel látja, hogy a jelölt már összeállított ezek alapján fejlesztési tervet Perkáta esetében is. A többi között útfelújítás, a régi óvodaépület belső felújítása, parkolók építése és szolgálati lakások energetikai korszerűsítése is megvalósulhat érdemi képviselet során.