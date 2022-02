Talán sokan nem tudják, és most ők is meglepődve olvashatják, hogy anyagi támogatást, valamint lelki, jogi és ügyviteli tanácsadást is kaphatnak ingyenesen azok, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. Valószínű, ez azt is jelenti, hogy hála Istennek, nem történt baj, nem volt erre szükségük. A lehetőségeket Kiss Dénes őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője vázolta lapunknak.

Az áldozatok napja a rendelkezésre álló lehetőségekre hívja fel az érintettek figyelmét Fotó: Pixabay

Mint mondta, az állam már eddig is szorosan együttműködő kapcsolatban volt az áldozatsegítő szolgálatokkal, de az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt és anyagi támogatást fordítanak arra, hogy minél több helyen alakulhassanak ki olyan központok, ahol segítséget kaphatnak az áldozatok. Ennek része az, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon minden hétfőn 8 és 11 óra között tart kihelyezett ügyfélfogadást dr. Kirinovics Zsuzsanna szakügyintéző (aki egyébként a járási hivatal épületében is tevékenykedik ezen a téren).

– Ha valaki bűncselekmény áldozata lett, a szakügyintéző tanácsot ad abban, hogy milyen jogi, ügyviteli lehetőségek vannak, milyen irányba kezdje az áldozat a feljelentést, az ezzel kapcsolatos ügyek intézését. Emellett ingyenes pszichológiai tanácsadással is szolgálnak, ha valaki nehezen tudja feldolgozni a történteket, és ha ­krízishelyzetbe kerül az áldozat a bűncselekmény miatt, pénzügyi támogatást is kaphat – mondta Kiss Dénes. A szakügyintézőt személyesen is fel lehet keresni, de adott esetben, ha például a rendőrség teszi meg a feljelentést és tanúként hallgatják ki az áldozatot, akkor ugyanúgy tájékoztatják őt a lehetőségekről, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy megküldjék adatait az áldozatsegítő központnak, amely aztán felkeresi az áldozatot. Vagyon elleni bűncselekmény során kerülhet olyan krízishelyzetbe az áldozat, hogy bizonytalan a napi megélhetése a következő bevételi forrásáig (legyen az fizetés vagy nyugdíj). Ezt a cselekmény elkövetését követő nyolc napon belül kell jelezni és segítséget kérni. Az áldozatsegítő központ megvizsgálja a kérelmet, és az állam támogatásával azonnali pénzügyi segítséget tudnak adni (legfeljebb 158 ezer forintos összeghatárig). Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség nem az ellopott pénz vagy az okozott kár megtérítését jelenti, hanem csak és kizárólag az áldozat krízishelyzetének segítésére szolgál.

Állami kárenyhítés kérhető a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt is. Ennek benyújtási határideje a bűncselekmény elkövetésétől számított egy év. Itt olyan esetekben tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha a bűncselekmény miatt plusz kiadási költsége jelentkezett az áldozatnak, vagy elesett bizonyos bevételi forrástól, mert például kórházba került. Az a hozzátartozó is kaphat ilyen támogatást, ahol az áldozat a bűncselekmény következtében hunyt el. Az ilyen esetekben a támogatás összegét 2,3 millió forintban maximalizálták.

Mint azt Kiss Dénes kiemelte, van egy ingyenesen hívható zöldszám is, az áldozatsegítő vonal (80/225-225), amelyet bármikor felhívhatnak, és tanácsot kérhetnek, hogy áldozattá válás esetén mit kellene csinálniuk, hogyan tovább. Természetesen ugyanúgy bármikor hívható a rendőrség is. Kiss Dénes ezzel kapcsolatban megjegyezte, ha valaki úgy érzi, hogy bajba került vagy megkárosították egy bűncselekmény során, ne várjanak a feljelentéssel, ne húzzák hetekig vagy akár hónapokig, mert adott határidők lejárta után nem lehet például kárigényt benyújtani, de hat hónap elévülési idő után tulajdon elleni szabálysértés, mondjuk egy kisebb értékű kerékpár ellopásának feljelentését is el kell utasítaniuk törvényben rögzített szabályok alapján.

Fontos, hogy már van egy olyan nemzetközi kézjelzés, amellyel segítséget kérhetünk: nyitott tenyér, majd behajlítjuk a hüvelykujjunkat, rá pedig a többi négy ujjunkat, ökölbe szorítva. Ha ilyet látunk, az a személy minden bizonnyal bajban van és segítséget próbál kérni. Ismerjük fel, és legyünk érzékenyek ezekre a jelekre, segítsük embertársainkat!