Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy Solt és Kecskemét között megújul az 52-es út, ezen a szakaszon 4 körforgalmat építenek ki. A beruházást 3 szakaszra bontották a hosszúsága miatt (mintegy 45 km). Az I. szakasz építése elől minden akadály elhárult, az időjárás függvényében 2022 február–márciusban elkezdődik Kecskemét felől haladva. A II–III. szakasznál jogi-technikai apró részletek vannak még hátra, és a 4 körforgalomnál is, de hamarosan azok is lezárulnak. Az I. szakasz beruházásának megindulását követően folyamatos lesz az építkezés a II., majd a III. szakasznál is, a kívülállók nem is fogják látni, hogy hol vannak az egyes szakaszhatárok, mert az egész egy folyamatban fog teljesülni, és érkezik el Solt határába az 53-as út becsatlakozásához. Az 54-es út bugaci leágazásnál pedig kanyarodó sáv lesz kiépítve mindkét irányból.

Korábban magam is gyakran jártam arra, amikor a magyar–román határ felé vettem az irányt. Régóta elkerülöm ezt a szakaszt, de ennek elkészülte után minden bizonnyal visszatérek rá.