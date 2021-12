Dunaújváros – Iskolánk tavaly csatlakozott először az akcióhoz, akkor némileg szerényebb felajánlásokat tudtunk küldeni, ám az idei esztendőben már sok adomány összegyűlt. Az országos akcióban már korábban 34 csomag indult útnak a fővárosba, ma pedig több mint 40 ajándékot tudtunk átadni a Máltai Szeretetszolgálat helyi képviselőinek – fogalmazott lapunknak az átadáskor a program ötletgazdája és egyben szervezője, Szalai Ildikó pedagógus, aki kiemelte: – Ezúton is köszönöm az ajándékokat és a támogatást, amit a diákoktól és szülőktől kaptunk. A csomagokba került édesség, karácsonyfadísz, könyv és játék is. A szülőket és a diákokat is arra kértük, hogy az általuk összeválogatott ajándékokat címkézzék fel nem és életkor szerint, hogy minden rászoruló a számára leginkább hasznos ajándékot kaphassa meg.

Mudra József és Szalai Ildikó – képünk előterében – pakolták be az adományokat a Máltai Szeretetszolgálat autójába <br> Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Bízom abban, hogy e kezdeményezés a következő évben is folytatódik majd.

Mudra József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének vezetője a DH-nak elmondta: – Örömmel fogadtuk a Móricz-iskola csatlakozását a karácsony előtti akcióhoz. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak megvannak az erőforrásai, hogy ezek az adományok eljussanak a rászorulókhoz.

Kétszer is fordultak – közel félszáz dobozt kellett elszállítani

Karácsony ünnepe előtt mindenki adakozóbb, ám a Máltai Szeretetszolgálat egy egész évre tervez és próbál meg segíteni. Számos akciónk fut párhuzamosan, így több helyi nagyáruházban is gyűjtöttünk tartós élelmiszert. A Móricz-iskola közösségének adományai is fontosak számunkra, ám lehet, hogy e felajánlások egy része majd a következő évben jut el a rászorulókhoz. A járványhelyzet miatt egyre több a kritikus helyzetbe került család, idős és egyedülálló embertársunk. Ezúton is köszönjük az adományokat, dolgozzunk közösen jövőre is!