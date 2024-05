A jogerős ítélet tényállása szerint a hajléktalan, ittas állapotban lévő férfiak 2022. november 10-ről 11-re virradó éjszakát egy székesfehérvári önkiszolgáló mosodában töltötték. Ennek során a vádlott több mint 7 órán keresztül folyamatosan bántalmazta, megalázta a sértettet. Többször megütötte, megrúgta, leköpte, késsel megvágta a nyakát, mindkét arcfelét, arca-nyaka irányába sorozatosan szúró-kaszáló mozdulatokat tett. A sértettől elvett 2 db öngyújtót, 1 db karórát, valamint vágott dohányt. A sértett sérülései 8 napon belül gyógyultak, azonban a nyak támadása késsel alkalmas halálos sérülés okozására is. A vádlott a cselekményét – amit 2 db kamera is rögzített – csak akkor hagyta abba, amikor a helyszínre biztonsági őr érkezett. A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és rablás bűntette miatt 6 év börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon feltételes szabadságra bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész, a vádlott és a védő is fellebbezést jelentett be. A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával. A vádlott cselekménye nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette kísérletének minősül. Ezért, és a rablás bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből – tájékoztatta szerkesztőségünket a Győri Fellebbviteli Főügyészség.