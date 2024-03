A rendezvény elején Kiss Tibor tűzoltó zászlós, a vármegyei fő- és műveletirányító ügyelet műveletirányító referense átvette a 2023-as Év zászlósa elismerést. A kitüntető címet dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adományozta a szakmai feladatok végrehajtásában nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú teljesítménye elismeréseként az igazgatóság munkatársának. Kiss Tibor tűzoltó zászlós korábban a katasztrófavédelem központi ünnepségén nem tudott részt venni, ezért szolgálati helyén vette át a kitüntető címet.

Az évértékelő és feladat-meghatározó állománygyűlésen Magosi Lajos tűzoltó ezredes, igazgató szakterületenként összefoglalta az elmúlt év legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit és eredményeit. A tűzoltói beavatkozásokat elemezve kiemelte, hogy tavaly 797 tűzesethez és 2235 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltóit. A csapadékosabb időjárással összefüggésben kevesebb szabadtéri tűznél avatkoztak be az egységek, ugyanakkor a többször előforduló erős széllökések miatt számos viharkárnál – elsősorban utakat, vasúti síneket elzáró, kidőlt fák okán – kérték a katasztrófavédelem segítségét. Utóbbi tükröződött a műszaki mentések számában is, amely a korábbi esztendőhöz képest harminc százalékos emelkedést mutat.

Magosi Lajos tűzoltó ezredes beszédében összegezte a polgári védelmi, az iparbiztonsági és a hatósági, valamint a gazdasági szakterület tevékenységét, kiemelte az elméleti és gyakorlati felkészítéseket, továbbképzéseket, szólt a hivatali és az ellenőrzési feladatokról. Bemutatta a fejlesztéseket, a dunaújvárosi laktanya teljes körű energetikai korszerűsítését, a vármegyei gépjárműpark bővítését, amelynek részeként egy terepjáró és két új komplex gépjárműfecskendő érkezett a vármegyébe. Prezentációjában beszélt az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek aktív szerepvállalásáról, a Fejér Önkéntes Mentőszervezet lajoskomáromi gyakorlatáról, ahol különböző szituációs kutatási, mentési feladatok végrehajtásával újabb öt évre megszerezte a nemzeti minősítést a mentőcsoport. Évértékelőjének zárásaként hangsúlyozta a területi tűzvédelmi bizottság prevenciós tevékenységét, elismerően szólt a civil és társszervezetekkel, valamint az önkormányzatokkal történő együttműködésről, és megköszönte az állomány elmúlt évi helytállását. Az idei évre várható feladatok közül kiemelte a lakástüzek és a szén-monoxid-mérgezések megelőzésének fontosságát, a tűzoltói beavatkozások számának csökkentését és az önkéntes tűzoltó egyesületek, mentőszervezetek támogatását, képességeinek további fejlesztését.

Az évértékelő beszédet követően a jelenlévők megtekintették az igazgatóság 2023-as tűzoltói beavatkozásait, tevékenységét összefoglaló kisfilmet, majd Gulyásné dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes, a rendezvény elöljárója megköszönte az igazgatóság elmúlt éves, kimagasló tevékenységét. Hozzátette, hogy Fejér vármegyében a lakosság biztonságban van, az itt élők mindig számíthatnak a szervezetre. A vármegyeszékhely tűzoltósága helytállásával kiérdemelte a 2023-as év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága címet, ahogyan az év tisztje, zászlósa és rendvédelmi alkalmazottja elismerésben is részesültek az igazgatóság munkatársai. A közeljövő teendői közül kiemelte az uniós elnökséggel összefüggő feladatokat és a HUNOR hivatásos mentőszervezet újraminősítését, amelyben több Fejér vármegyei tűzoltó is érintett. A jelenlévő szervezetek vezetőinek megköszönte az együttműködést, az igazgatóság állományát pedig arra kérte, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és kitartással szolgálják a jövőben is a vármegye lakosságát, mint tették ezt az elmúlt időszakban.