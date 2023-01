Ha gyötri valami nehéz gondolat

A karácsony előtti kétségbeesett tett Kulcs és Rácalmás református lelkészét is cselekvésre késztette. Mint lapunkban is olvashatták Fodor István lelkész írásában, az öngyilkosság gondolata ellen nekünk is védekeznünk kell, megfelelő segítséget kérni lehet és kell is. Meglátni azokat, akik velünk vannak! De fontos, hogy ne csak a barátainkra vagy rokonainkra gondoljunk, ha „megosztanánk valami nehezet”, ugyanis a professzionális segítő foglalkozásúak azok, akiknek ez a munkájuk. Könnyen lehet, hogy a fiatal vagy kiskorú gyermekedre, házastársadra teszel olyan terhet, ami neki is nehéz. Nekik is érdemes elárulni: küszködöm egy gondolattal. A segítséget és a gyógyulás forrását azonban ne azoktól várjuk, akiknek lelki ügyekben nem dolguk szakmai segítséget nyújtani. (Ezeket az elérhetőségeket bátran hívhatja: Református Telefonos Lelki Gondozás: +36-80/296-884, Lelki Elsősegély: 116-123.)

TT