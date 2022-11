A nyomravezetői díj most összesen egymillió-háromszázezer forint. Jelentkezzen, ha látta és felismeri!

A technikai fejlődésnek köszönhetően nem Wanted! Körözés alatt! feliratú plakáton láthatjuk, kit keresnek, hanem korszerű adatbázisokban. Cikkünk készülésekor (ez egy november eleji nap volt) az éppen szolgálatot ellátó állomány összesen 145 személyt fogott el, közülük 15 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján. 87 személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. 166 embert állítottak elő, köztük 60-at bűncselekmény elkövetésének gyanúja, és 8 embert ittas vezetés gyanúja miatt.

Mindezt a police.hu internetes felületén követhetjük nyomon, s láthatjuk, hogy 2269 az eltűnt személy, aki ismeretlen helyen tartózkodik (köztük sok a fiatal), illetve elfogatóparancs alapján 12 246 embert köröznek. Ezek között vannak a toplistás bűnelkövetők, némelyiküknek egészen hosszú a bűnlajstroma.

A súlyos bűncselekmények elkövetőit, a veszélyes bűnözőket fényképes táblázatban jeleníti meg a weboldal, az applikációk segítségével nyomon követhetjük, kinél van lőfegyver, ki lehet különösen veszélyes a környezetére. A toplistán 47 személy arcképe szerepel, ábécérendben, s a fényképükre kattintva olvasható az általa elkövetett bűncselekmény.

Jelenleg öt személy fejére van nyomravezetői díj kitűzve. (A rendőrségről szóló törvényben rögzített jogkörénél fogva a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői nyomravezetői díjat tűzhetnek ki. Az összeget annak fizetik ki, aki a személy felkutatását közvetlenül elősegítő információval szolgált, ami az elfogását eredményezi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.) Jelenleg egymillió-háromszázezer forint a nyomravezetői díj. A legmagasabb összeg félmillió forint, ez egy olyan elkövető „fejére” van kitűzve, aki három rendbeli embercsempészésben bűnös, a 40 éves bajai férfit a kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik.

A körözöttek között két olyan személy is van, aki veszélyes lehet a környezetére, mert fegyvere van, egyiküket három rendbeli rablás miatt ítélték el, s szabadságvesztésének letöltése okán körözik, a másikat pedig három rendbeli rablás, lopás és testi sértés bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt körözik.

A körözöttek többsége férfi, ám hat nő is szerepet a toplistán, az ő bűneik orgazdaság, jövedéki visszaélés elősegítése, csalás, költségvetési csalás, lopás, kifosztás, áru hamis megjelölése (ez utóbbi esetben a nő ellen három jogerős ítélet is él, továbbá vele együtt a férjét is keresik).

A legfiatalabb a körözöttek toplistáján az 1999-es születésű fiatalember, akit szabadságvesztésének letöltése céljából köröznek. Fogolyszökés, lopás, egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt kell ülnie. A legidősebb az 1955-ös születésű férfi, akit költségvetési csalásért ítéltek el, de nem kezdte meg büntetése letöltését. Megyénket ketten „képviselik”. A székesfehérvári férfit szabadságvesztés letöltése céljából, továbbá csalás és sikkasztás bűntett megalapozott gyanúja miatt körözik – hat rendbeli csalásért kell felelnie –, s európai elfogatóparancs van ellene. Ez a férfi jól rejtőzködik, mert 2017 óta keresik. A másik Fejér megyei egy móri férfi, akit sikkasztás, csalás miatt ítélt szabadságvesztésre a bíróság, amit nem kezdett el, személyéhez 300 ezer forintos nyomravezetői jutalom, és nemzetközi elfogatási parancs kapcsolódik.

A police.hu körözési listáján látható személyeket a rendőrség elfogatóparancs alapján keresi. Ha valamelyiküket felismernék, vagy információval rendelkeznek hollétéről, kérik, tegyenek bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.