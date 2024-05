Ha nem is viharra, de legalábbis pipacsmezőre vadászott az elmúlt napokban Holczer Tibor, ahogy azt minden természetkedvelő fotós teszi ezekben a napokban, hetekben. Tibor a dunai vasműben hengerész, s 50 éve fotóz, azt mondja, hobbi szinten, ám felvételei arról tanúskodnak, hogy azért erről lényegesen többről van szó. Ezt bizonyítják azok a pályázati elismerések is, amelyeken megmérettetett és remek eredményeket ért el. A most készült felvétel a közösségi oldalon kelt szárnyra, melyen egy nap alatt több ezren fejezték ki elismerésüket. Nem véletlenül, hiszen valóban lélegzetelállító kép készült Baracs határában. De hogyan? Erről kérdezte az alkotót a feol.hu.