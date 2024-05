Szurma nagyanyám sublótja hazatalált

Szurma Katalin, nyugalmazott címzetes főjegyzővel beszélgettünk, aki nem csupán megálmodója, többed magával kivitelezője is volt az épületegyüttesnek. A Kisapostag Örökségéért Társaság lelkes tagjaként nagy szívvel, alázattal és igényességgel építették, csinosították a skanzent.

- Kedves Katalin, honnan jött az ötlet, hogy skanzen kellene Kisapostagra?

- Minden nagyanyám sublótjával kezdődött. A családi ház szüleim halála után megszűnt, és kiürítésekor a padláson egy gondosan becsomagolt bútor került elő: ez volt nagyanyám sublótja. Ő 1885-ben született és ebben hozta a házhoz a „stafírungját!

- Testvéremmel együtt azonnal éreztük, hogy ettől a bútortól, amely nekünk nem csupán egy tárgy, hanem gyermekkorunk része is volt egyben, biztosan nem válunk meg. Így tehát autentikusan egy parasztházban lesz a helye: ezért vásároltam meg az erdő közepén egy megüresedő régi vadászházat, majd ezt követte egy gyűjtő munka: Pincehelytől, Ozorán át az alföldi Öregcsertő, Kecel, Homokmégy, stb. autentikus eredeti tárgyainak megszerzésével. Később az életem úgy alakult, hogy megváltam ettől az ingatlantól berendezésével együtt. Ott maradt a sublót is. A munkám miatt más településen, Előszálláson nyugdíjba vonulásom előtt szintén felújítást igénylő, nagyon lepusztult ház felújításába fogtam, mivel azzal kerestek meg, hogy nem vásárolnám-e vissza régi tárgyaimat? Megörültem, hisz közöttük volt a SUBLÓT is! Vándorútja ezzel azonban nem ért véget, mert a 2010-es évek elejétől elköltöztettem a többi tárggyal együtt, immár egy raktárba, és vártam jobb időket.

Amikor Kisapostag története, majd Kisapostag Képeskönyve 1870-2014 munkái befejeződtek, óhatatlanul jelentkezett a teendő: a két könyv után a tárgyi emlékek összegyűjtése és autentikus helyen, eredeti körülmények közötti bemutatása szükségessé vált. Több ingatlant is felkutattam és terjesztettem javaslataimmal a helyi képviselőtestület elé; egyértelműen a jelenlegi, Petőfi utca 66.szám alatti ház mellett döntöttek. Ez 2016-ban került megvásárlásra, legnagyobb örömömre. Már csak azért is, mert vele három meghatározó terület (a múlt története, a községet alapító családok leszármazottait tartalmazó képeskönyv és az általuk abban a korban használt tárgyainak saját helyükön való bemutatása) így már egy egységet alkotva, teljessé vált.

- Mire számíthat az, aki megtekinti a skanzent?

- Fontos volt számomra, hogy olyan miliő fogadja a betérő látogatót, amely életképek formájában, mint egy megkövesült pillanat, mutatja a korabeli állapotot, mintegy vissza utazva csaknem 100 évet az időben.

Különössé teszi az az épületegyüttes, amely nálunk nem csupán egy klasszikus három osztatú parasztházat jelent (pitvar-konyha, tisztaszoba, hátsószoba), mert kiegészül az utca fronton három üzlethelyiséggel is (mészárszék, tejcsarnok, szatócsbolt), az udvarban továbbá mini pékség, vágóhíd, húsfüstölő, majd egy nagy kukoricagóré zárja a bal oldali szárnyat. Az átriumos jelleg teszi lehetővé, hogy megépítettük az akkori alapvető szakmák (asztalos, takács, fazekas) műhelyeit, berendezve a használt eredeti tárgyaikkal. Külön figyelmet fordítottunk a községünk számára oly fontos Dunával kapcsolatos kép megjelenítésére „Öreg halász” címen. Egy nagy pajta révén sikerült tematikusan a méhészkedés, a szőlőtermesztés és földművelés eszközeit is bemutatni. Természetesen a nélkülözhetetlen kerekes kút, a nagy állatok itatóvályúja sem hiányozhatott. Rendhagyónak tekinthetjük, hogy az apró alapterület ellenére sikerült egy-egy kerék formátumban elhelyezett növény bemutatót is ide varázsolnunk: külön a fűszer-, külön a gyógynövények tekinthetők meg ebben.

- Sok munka van a csodás kiállítás mögött.

- Nem könnyen és nem zökkenők nélkül jutottunk el eddig a napig: csaknem egy évtized nehéz, küzdelmes munkájának eredménye vált láthatóvá, és most különösen igaznak érzem, hogy „kínban és vérben születik minden új!” Az én szülőfalumban sikerült az itt élő emberek életmódjának, gondolkodásának, szokásainak és tárgykultúrájának olyan lenyomatát adni, melyből az utókor csak nyerhet.

- Milyen visszajelzéseket kapott eddig?

- Ezek a tárgyak beszélnek, a miliő szól hozzánk. Valaki úgy fogalmazott, hogy számára ez a béke szigete volt ebben a rohanó világban, más nagyanyja tisztaszobájának illatát érezte, amelytől elérzékenyült, megint más felemelő érzésként élte át a látottakat. Összességében csak az elismerés hangját hallottam, vélem nem túlzóan.

- Milyen üzenetet fogalmazna meg a Kisapostagi Mini Skanzen megnyitása kapcsán?

- Azt kívánom magunknak és mindenkinek, hogy