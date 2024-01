Itt az ideje, hogy megszüntessük a KRESZ-t. Kedvenc vesszőből font paripám azért került elő szalmaistállójából, mert azt tapasztalom nap mint nap, hogy egészen jól elműködünk anélkül is, hogy a szabályokat betartanánk. Tudom, persze vannak, akik nagyon is szabálytisztelőek, de rájuk is ugyanaz a nap süt, a KRESZ a bizalmi elvre épül, vagyis arra, hogy bízunk benne, a többiek is betartják. A valóság az, hogy a legtöbben inkább csak javaslatnak veszik a táblákat, felfestéseket, néha még a lámpákat is, hogy a sebességhatárokról ne is beszéljünk. Szerintem dobjuk el a szabálykönyvet, és mehet tovább ki az erősebb alapon. Vagy lehet azt is, hogy betartjuk és betartatjuk, de ez most túl naivnak tűnik.