Hagyomány a Dunaújvárosi Repülőtér pilótáinak körében, hogy az év végének utolsó napján és utolsó világos óráiban a levegőbe emelkednek. December 31-én délelőtt lapunk is felkereste a repteret, ahol Verasztó Sándorral a Dunaferr Repülő Klub elnökével, valamint a repülőtér üzemeltetőivel a Baracs Repülőtér Kft. szakmai vezetőjével Moskovits Ervinnel és a Kft. vezetőjével Mihalcsek Noémi beszélgettünk.

Moskovits Ervin szakmai vezető és Mihalcsek Noémi a Baracs Repülőtér Kft vezetője a beszerzett második vontató gép a Groppo Trail előtt

- Hosszú évekre visszanyúló történet, hogy mindenki ott búcsúzik szilveszterkor, ahol a legjobban szeret és amit a legjobban szeret csinálni. Mi tehát repülünk, és amikor az időjárás engedi, repüléssel búcsúztatjuk az ó évet.

- Számos versenyen részt vettetek 2023-ban. Milyen esztendőt zártatok?

- Nagyon eredményes volt! Ugyanúgy, mint az elmúlt években, egyre több díjat sikerült hazahozni a különböző versenyekről. Amire viszont sokkal büszkébbek vagyunk, hogy most már a felnövekvő generációkból újra vannak növendékeink, akik sorban teszik le a vizsgáikat. Számunkra ez sokkal nagyobb eredmény, mint egy-egy versenyt elhozni.

- Mekkora tagságot számlál a klub?

- A létszám nem egy állandó szám, mert azért évről-évre van egy kis mozgás. Egyesek kiöregszenek, de érkeznek újak, így 40-45 fő körül alkul.

- Korosztályi megoszlás?

- Sajnos van egy lukas, azaz hiányzó korosztály. Egyébként alapvetően most inkább negyven és a negyven pluszos a jellemző. Illetve a nagyon fiatalok alkotják a klubot. Nekik még be kell érniük, le kell vizsgázniuk.

- Mennyire népszerű ma a repülés?

- Maga a repülés mindig is népszerű volt és most is az. Azonban hozzá tartozik sok minden még. Ez egy technikai sport, ami a többihez hasonlóan drága sport. Talán ez is egy korlátozó tényező tud lenni a mindennapokban. Évről évre fel kell készülni arra, hogy egy szezon mennyibe fog kerülni. Ennek ellenére úgy látjuk, jönnek a fiatalok és szeretnék csinálni. Ki, milyen vérmérséklettel, de jönnek és csinálják.

- Mekkora kitartás szükséges?

- Nagyon sok! Az első években a fiatalok szinte itt töltik a nyarukat. Rengeteg felszállást igényel, hogy egy jó vizsga legyen a végén belőle. Ami egyébként egy kiváló közösségkovácsoló erő is.

- 2024 reményei?

- Nem számítok túlságosan nagy változásra. Én azt gondolom, ezen a fejlődő pályán haladhatunk előre. Újabb növendékeknek már látjuk a beiskolázását. Neveztünk a versenyekre, és gondolkozunk újabb versenyrendezésen – mondta Verasztó Sándor klubelnök.

Verasztó Sándor a Dunaferr Repülő Klub vezetője bízik a 2024-es év sikerében is

A repüléshez elengedhetetlen egy jó repülőtér. Ezzel mi újság? – kérdeztük az üzemeltetőt.

- A Baracs Repülőtér Kft. vezetője Moskovits Ervin: Sikeres évnek mondhatjuk mi is a 2023-as esztendőt. Az időjárás is kedvezően alakult, és vírus sem nehezítette a működésünket.

- Szakmai kihívás terén miként alakult a múlt év?

- Szintén remekül, hiszen beszerezhettünk egy olcsóbban üzemeltethető gépet, amivel motorosan és vitorlázva is lehet repülni. Ezért technikailag a motoros pilótáknak is érdekes lehet. Fontos ez, mert ezzel szélesebb kört tudunk megszólítani. Ráadásul egy másik repülőiskolával együttműködést kötöttünk, hogy tudjunk vele oktani is.

Ilyen Falke típusú motoros, vitorlázó géppel mehet majd az oktatás

Ilyen jellegű oktatás, ilyen géppel nem volt az elmúlt időszakban. Egész szép számban vannak érdeklődők. Beszereztünk egy másik vontató gépet is, ami versenyek, vagy nagyobb létszámú vitorlás csapatoknak nyújt majd jó lehetőséget. Tehát sokkal nagyobb és több igényt ki tudunk elégíteni, akár itthonról, vagy külföldről érkezhetnek hozzánk pilóták. Nem utolsó szempont pedig az üzembiztonság.

- Hova helyezhetjük el a Dunaújvárosi Repülőteret hazai viszonylatban?

- Sportrepülés szempontjából igazán kiemelkedő helyen vagyunk. Mivel az ország közepén vagyunk, így földrajzilag is kitűnő a pozíciónk. Továbbá a légtér szempontjából sincsenek olyan korlátozások, mint például Ferihegy környékén. Van szállás, szociális helyiségek, vizes blokk, büfé, ahol étkezni lehet. Van internet, pihenő és így tovább. Más reptereken ezek nem annyira jellemzőek.

December 31-én is élénk forgalom volt a repülőtéren. A levegőben búcsúztatták az óévet.

- Közösségi rendezvények?

- Biztos, hogy szervezünk többféle szórakozási, ismerkedési rendezvényt – tette hozzá Mihalcsek Noémi. Köztük például gyereknapot. Egyeztetés alatt van a családi nap rendezvényünk. Lesznek helyi versenyeink, teljesítménytáborok. Együttműködünk a helyi egyesületekkel, a Dunaferr Repülő Klubbal, a Kisapostagi Repülő Egyesülettel, a HVGC Old Timer Repülő Klubbal.

Ifjúsági tábor megnyitóján is sokan voltak

Tehát mozgalmas itt az élet nem csak hétvégeken, de hétköznap is. Alapjában tehát egy nagyon jó évet zárunk, és mindent megteszünk a 2024-es esztendő hasonló sikeréért is! – hallottuk a repülőtér vezetésétől.