Nem változott a polgármester és a képviselő-testület a 2024-es választások alkalmával. Nagy Attila jelenleg is regnáló polgármesternek ugyan akadt kihívója, de elsöprő szavazati aránnyal győzött Csontos Péter független jelölttel szemben. Nagy Attila 82,09% 573, Csontos Péter független 17,91% 125 szavazat. A választást követően érdeklődtünk Nagy Attilánál, mennyire volt izgalmas a voksolási szakasz?

- Természetesen volt ok az izgalomra, hiszen az elmúlt időszakban befektetett munka és energia azért nem kis mennyiség. Képviselő társainkkal közösen vártuk, milyen eredmény születik. Amikor megkaptuk az információkat, akkor úgy értékeltük, hogy érdemes volt ennyi energiát belefektetni a település jobbá tételébe, fejlesztésébe, mert az emberek a szavazataikkal visszaigazolták a munkánk helyességét. Valószínűleg a legnagyobb részben jól cselekedtünk és jól végeztük a munkánkat, így változás nélkül tudjuk továbbvinni a község irányítását. Ráadásul fel fogom kérni az előző külsős bizottsági tagokat is segítségre.

Úgy gondolom, aki tényleg tenni szeretne a településért és ennek hangot is ad, illetve ezt jelzi, azt örömmel fogadjuk. Minél többen vagyunk, akik ebben részt vesznek, annál könnyebb és eredményesebb munkát tudunk végezni.

- Egy szavazó elmondása szerint mindig jó egy településen, ha változás van. Remélhetőleg hasonló fejlődés lesz a következő öt évben is.

- Nagyon bízunk benne! A terveink megvannak hozzá. A választást megelőzően nyilvánosságra hoztuk írott, illetve egy fórum formájában is. Már az idén nagyon sokmindennel készülünk. Folyamatban vannak az engedélyeztetések, a tervek elkészítése és alapvetően ugyanolyan aktívan szeretnénk a továbbiakban is a falut építeni, szépíteni, mint az elmúlt időszakban történt.

- Az idősebb generációk mellett eddig is nagy hangsúly volt a fiatal családok letelepítésén, beillesztésén. Szem előtt lesz ezután is ez a tendencia?

- Szeretnénk elérni 2025-re, hogy az összes belterületi ingatlanhoz vezető út aszfaltos legyen. Szerencsénkre nem sok elmaradásunk van ebből a szempontból. A belterületi ingatlanok zöme már most is így elérhető. Egy párszáz méteres szakaszt kell még ennek érdekében leaszfaltozni. Úgy gondolom, ezt meg is tudjuk majd valósítani. Mindezek mellett felújításra kerül majd az iskolánk teteje. Új héjazatot kap, továbbá felújításra kerül a szerkezete. Ezt követően szeretnénk ott a szomszédos ingatlanon kialakítani olyan új, közösségi épületet, ami nemcsak a rendezvényeink lebonyolítását, hanem az iskolások, óvodások, a civilek sportolási lehetőségét tudja majd biztosítani. Jelenleg Kisapostagon nincs akkora épület, építmény, ahol kár egy kispályás mérkőzést, vagy kézilabda meccset meg lehetne vívni. Szeretnénk egy 500 négyzetméteres építménnyel bővíteni a lehetőséget – hallottuk az első interjúban Nagy Attilától, Kisapostag újraválasztott polgármesterétől.