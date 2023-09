Vissza-visszatérő téma: a kamionos holttér

Hazánkon keresztül jelentős mennyiségű nehézgépjármű halad át és persze a belföldi kamionos forgalom sem csekély. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy bemutassunk újra pár példát, hogy miért fontos személyautósként, motorosként, de akár kerékpárosként és gyalogosként is egy kicsit a kamionosok oldalával is foglalkozni.

Egy kamion vezetőfülkéjéből kitekintve, típustól függően akár több szobányi terület részben vagy teljesen beláthatatlan a sofőrök számára. Ezeken a terülteteken „láthatatlanná válhat” a többi közlekedő. Vannak olyan területek, melyeket a sofőr odafigyeléssel, tükrök segítségével beláthat, akadhat azonban olyan rész is, melyre semmilyen rálátása nincs. Ezt nevezzük abszolút holttérnek. A vezető 180 fokos szögben tudja ellenőrizni a környezetét, a tükrök segítségével pedig a mögötte levő területet. De nem szabad elfelejteni, hogy egyszerre nem tudnak mindenhova figyelni, így például egy előzés során célszerű megbizonyosodni arról, hogy a sofőr tudomást vett a jelenlétünkről és igyekezni kell, hogy a lehető leggyorsabban elhagyjuk a holtteret.

Az elmúlt időszakban két olyan esetet is rögzítettek a forgalomfigyelő kameráink, amelyek ezeket a helyzeteket valós szituációkon keresztül mutatják be. Szerencsére személyi sérülések nem történtek. Érdemes a neten rákeresni a kamionos holttér kifejezésre, mert számos hasznos videós és képi anyag mutatja be, hogy mit láthatnak és mit nem a kamionosok a vezetőfülkéből. Vezetésnél, előzésnél, sávváltásnál vagy az úttesten való áthaladásnál ezekkel számoljunk, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyen jellegű esetekből adódó balesetek.

Vigyázzunk és figyeljünk egymásra! Biztonságunk egymás kezében van‼️