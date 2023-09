Különös jelenetre lettünk figyelmesek Szabadbattyánban, a 7-es úton autózva. A Tác felé vezető elágazás mellett, egy piros telefonfülkében valaki kétségbeesetten próbált telefonálni.

Köszönet annak a piktornak, aki jó ötletével nevetést, mosolyt csal a 7-es úton Szabadbattyán felé közlekedők arcára!

Fotó: Házi Péter /FMH

Ennek a valakinek csak a sziluettjét láttuk, de azonnal feltűnt, hogy valami nem teljesen kerek. Az illető egy "hokedlin" állva próbálta elérni a telefonkagylót. A feje is nagyon fura volt, hát még a teste! No meg az ujjai! Ekkor mint egy villámcsapásként hasított belénk a felismerés: A földönkívüli, a nyolcvanas években egyszer már a bolygónkon járt E.T. (vagy annak leszármazottja) tévedhetett el és próbál kétségbeesetten kapcsolatba lépni telefonon az övéivel.

Hogy sikerült-e a kapcsolatfelvétel, azt már nem tudtuk megvárni, mert a lámpa zöldre váltott és bizony menni kellett tovább, így csak reménykedünk abban, hogy E.T. már újra az űrhajón van és az övéinek meséli a szabadbattyáni kalandját. És hogy a legközelebbi Földre szálláskor már hoz magával mobiltelefont.

És persze gratulálunk a földi piktornak, aki ezt a szellemes telefonfülke jelenetet megvalósította, nevetést vagy legalábis mosolyt csalva a 7-es úton autózók arcára!

forrás: feol.hu