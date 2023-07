A helyi közművelődési szakemberek szervezésében ismét a tavalyihoz hasonló közösségi rendezvényt tartottak a nyár felénél. Innen kapta az esemény az elnevezését: Nyárfelező buli. Július 22-én délután a művelődési ház árnyas kertjében színes programokkal vártak mindenkit.

– A szervezői koncepciónk alapja az volt, hogy azok számára se teljen igényes program nélkül el a nyár, akik idén nem jutnak el nyaralni, illetve a nyári időszakban sem maradjon a lakosság olyan közösségi programok nélkül, ahol van lehetőség a beszélgetésekre, találkozásokra. Ezért most is az egész család számára kellemes és érdekes elfoglaltságokat nyújtó elemeket építettünk be a Nyárfelező buliba.

Ahogy egyre többen, mi is osztjuk azt a nézetet, miszerint a környezetünk jövőjéért mindannyian felelősek vagyunk, ezért ennek megfelelően választottuk ki a közreműködő szolgáltatókat és programokat is. Törekedtünk a környezetünk terhelésének csökkentésére, ezúttal teljesen műanyagmentes volt az esemény. Így például most nem volt ugrálóvár, helyette bajuszos élményjátékokkal, vagy bábszínház automatával szórakozhattak a legkisebbek és a helyszín dekorációi is saját készítésűek voltak – mondta el a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Kundra Anikó.

A Nyárfelező buli programjában 16 óra és 18 óra között a Duna Dog Center csapata tartott bemutatót kicsiknek és nagyoknak. Egész délután találkozhattak az érdeklődők a Kackiás verklissel. Ezen a szombaton Rácalmáson is mindenki által ismert dallamok csendültek fel ezen a különös hangszeren. A Tárkány Trió, Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész vezetésével 18 órakor lépett a közönség elé. Végül a buli záró koncertjét a Duo Soulmates zenekar adta. Így egy nagyszerű hangulatú, igényesen szórakoztató késő délutáni program részesei lehettek a résztvevők a Nyárfelező bulin.