Kulcs messze földön híres szép Duna-parti szakaszáról, jó levegőjéről. Nem csoda, hogy a horgászok kedvelt helyszíne a folyami halfogáshoz. A remek közösségi, nyári kikapcsolódáshoz ezen a szombaton minden adott volt.

A helyi szakegyesület, Mérei Lajos vezetésével két évtizede fogja össze a Duna és a horgászat helyi szerelmeseit. Minden évben két versenyt is szerveznek, amelyek közül a felnőtteknek címzett most ünnepi helyszínt kapott a születésnap okán, kiegészítve egy nagyszabású eseménnyel amely a keresztségben a halas vigadalom elnevezést kapta. Így tehát reggel 8 órakor indult a felnőttek hagyományos 24 órás, maratoni horgászversenye. A rendezvény hivatalosan 10 órakor, az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. Elsőként Jobb Gyula polgármester köszöntötte a résztvevőket, mint elmondta:

– Arra gondoltunk, idén méltó módon ünnepeljük meg a nagy múltú egyesület fennállásának kerek évfordulóját. Ezért egy hagyományőrző céllal megrendezett halas mustrát szerveztünk. Évek óta rendezzük karácsony előtt a halászléfőző versenyt, de vízparti településként, ahol a horgászat és a halételek rendkívül népszerűek, nyáron is teljes létjogosultsággal bír egy, ilyen jellegű vigadalom.

Miután köszönetet mondott a rendezvény megvalósításában résztvevő valamennyi szervezőnek, közreműködőnek és segítőnek a munkájáért, átadta a szót térségünk országgyűlési képviselőjének, aki jelenlétével megtisztelte az eseményt, dr. Mészáros Lajos köszöntőjében kihangsúlyozta:

– Nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek. Ez egy kiváló kezdeményezés, amely hagyományőrző céllal jött létre, kihasználva Kucs kitűnő adottságait. Hiszen a horgászat nem csak a sportértéke miatt fontos, de az egyik legnagyobb civil szerveződés is és a gasztronómiai vonal, kiváló fellépőkkel fűszerezve, olyan esemény, ami nagyszerű lehetőséget teremt a közösség összekovácsolására.

A képviselő után a HOFESZ(Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége) társadalmi elnöke, Nagy Attila is üdvözölte a kezdeményezést. Kiemelte a hal gasztronómiai rendezvények jelentőségét, hiszen ezek mind hozzájárulnak a halfogyasztási szokásaink népszerűsítéséhez és ebben az egyesületnek a Fehérvári Halünnep kacsán jelentős szerepe van. Ugyanakkor azt is örömmel konstatálta, hogy Kulcson is elindult egy pozitív kezdeményezés. Végül sok sikert kívánt minden induló horgásznak és főző csapatnak egyaránt.

A köszöntők után kezdetét vette a gasztronómiai verseny. Kisebb közösségek, baráti társaságok jelentkezését várták a szervezők, akik megmérethették magukat a helyszínen elkészített halas ételeikkel. Az első, de biztosan nem utolsó alkalommal megrendezett halas mustrára nyolc csapat nevezett. Akik nem kis fejtörést okozva a zsűrinek kiváló ételeket készítettek. A hagyományos halászlétől a harcsapaprikásig-természetesen hamisítatlan túrós csuszával- a korunk szelleméhez igazodó modernebb, már-már a street food kategóriába tartozó ételek is készültek mint például harcsaburger, vagy hal gyros. Jelentősen megnehezítve ezzel a szakavatott zsűri döntését, élükön Grenyovszky Károly mesterszakáccsal, konzulátusi séffel, aki szinte állandó ítésze a különböző kulcsi gasztrofesztiváloknak.

Délután 15 órakor kezdődtek a színpadi produkciók. Elsőként Szalisznyó Czimmermann Kitti Disney-dalokból összeállított gyermekműsorával szórakoztatta a kisebbeket, majd őt követte 16 órától két országosan ismert előadó Horváth Jankó és Horváth Milán akik népszerű slágerekkel és latin dallamokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Fellépésüket a Dunaújvárosi Nyílászáró és Klímacentrum, valamint a Fullhouse Pizza támogatta. 18 órától az X-Faktor korábbi versenyzője Mikus Edvárd lépett a kulcsi közönség elé, ő egyébként nem csak a színpadon, de a konyhában is otthonosan mozog, hiszen eredeti szakmája szakács a nagy múltú Gellért Szállodában is dolgozott. A színpadi produkciók után éjfélig diszkózhattak a táncoslábúak Dj Papos jóvoltából.