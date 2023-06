Nem Petőfi verset szeretnék elemezni, de a minap ez a sor jutott eszembe, amikor meghallottam, Afrikában két deciliter víz jut egy gyereknek, naponta. Hihetetlenül kevés, amikor azt halljuk, hogy ebben a szárazföldi, mediterrán övezetben is, ahol élünk, meg kell innunk legalább napi két liter vizet egészségünk érdekében. A reggeli borotválkozáskor el is szégyellem magam, amikor egy húzás, habos szőr lemosása többszöri megismétlésével mennyi víz vész kárba. Aztán egy kocsimosásnyi vízből hány gyermek tudná ott oltani a szomját, a tisztálkodásról még nem is beszélve. Mi itt a Kárpát medencében szerencsés helyen vagyunk. Ahol még nem a víz az úr. Előbb-utóbb az lesz!