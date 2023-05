– A régi hagyományokat kívántuk folytatni, hiszen hasonló rendezvény már volt korábban. A valamikori civil napot alakítottuk át pörköltparádévá. Az önkormányzat szervezésében most először került sor erre a rendezvényre. Egy kicsit átcsúsztunk áprilisra, de ez semmit sem von le a programok értékéből. Célunk volt egy kicsit bevonni olyanokat is, akik nem annyira aktívak a közösségi rendezvényeink látogatásában. Ezért kibővítettük az eddig civil szervezetekre alapuló szórakozási lehetőségünket az egyéni emberek által is látogatható, szélesebb formára. Jöjjenek ide és csatlakozzanak hozzánk!

– Akár jószomszédi viszony ápolásának is nevezhetjük?

– Ez egy abszolút majális jellegű összejövetel, ahol közös dolgainkat is megbeszélhetjük. Mindenről kötetlen formában diskurálhatunk, legyen az nagy, vagy kis politika, családi, közösségi élet vagy a már említett szomszédi kapcsolatok – mondta Várai Róbert.

A polgármesterrel folytatott beszélgetés után körbe is néztünk a rendezvényen, megszemléltük, mivel üthették el az idejüket majális alkalmával a baracsiak. Ilyen rendezvényeken természetesen megtalálható számos gyermekprogram, ez itt is így volt, játszóház, kreatív foglalkoztató, ugrálóvár és egyéb ügyességi alkalmatosság várta a gyermekeket. Nagy érdeklődés övezte a különböző sorversenyeket, játékokat. Kiosztották a főzőverseny győzteseinek járó díjakat, amelyben első helyen végzett a Kovács-Suli csapat szarvaspörkölttel. Második lett a Vígh-Dervonics társulat vaddisznópörkölttel és harmadikként futott be a helyi tűzoltók, polgárőrök együttese a felálláshoz hűen vegyes pörkölttel. Összesen tizenkilenc csapat állt az üstök, bográcsok mellé. Jó hangulatú esti koncerttel befejeződött be a baracsiak majálisa.