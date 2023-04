A bejáratnál találkoztunk a vásár két szervezőjével, Szilágyi Irénnel és Tiringer Ákossal, akik kedvesen üdvözölték az érkezőket. Az már itt látszott, hogy mind az árusok, mind a látogatók tekintetében kevesebben vannak a megszokottakhoz képest. Szilágyi Irénnel beszélgetve megállapítottuk, hogy ez két fő ok miatt tudható be; az egyik, hogy több nagyrendezvény is ekkor zajlott a térségben, a másik pedig, hogy a vásár kétéves történetében most először esett az eső. Nem sokra rá persze elállt az eső, javult az időjárás, így remek alkalom nyílt arra, hogy szemlézzük a helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáit.