Programok a szomszédos településeken

A vármegye déli településein is először a gyermekekre gondoltak, és számukra a mostani nehéz időkben is megtalálták a módját annak, hogy a közösségükben is kellemesen hangolódjanak az ünnepre.

A gyerekek örömére Fotók: MW

Daruszentmiklóson a húsvéti ünnepi készülődést az Ifjúsági Alapítvány és a daruszentmiklósi Könyvtári Információs és Közösségi Hely szervezésében rendezték meg a Barátságházban csütörtökön 9 órás kezdettel. Az idei program Kiss Andrea könyvtáros papírszínházi előadásával kezdődik, majd tojásfestéssel egybekötött játszóházzal folytatódik. A gyermekeket tíz­óraival és üdítőitalokkal is kényeztetik, így biztosan kellemesen telik el a délelőttjük. Dunaföldváron a gyermekek ünnepre való hangolódását a művelődési központban segíti csütörtökön 10 órától. A látogatóktól csupán egy dolgot kérnek: hozzanak magukkal kifújt tojásokat, ami sejteti a sokféle játszási lehetőség egyikét, a tojásfestést. A húsvéti játszóházban a Levendula művészeti iskola segítségével zajlik az élet. A kézműveskedés és az egyéb ügyességi feladatok és játékok után, 11.30-tól citera- és néptáncbemutatóval zárul a garantálhatóan jó hangulatú program. Előszálláson a hagyományőrző nyugdíjasklub idén is szeretettel várta a falu apraját-nagyját egy családi nyusziváró délutánra, amit a kedvezőtlen időjárás miatt a művelődési házban rendeztek meg. A program szerdán 15 órakor kezdődött. A műsorban az óvodások Süni csoportja és az iskolások 2. osztálya előadásait láthattuk. A színpadi program után játszóház várta a kicsiket. Ezt feldobta a nyugdíjasok ajándék uzsonnája, amiben saját készítésű nagymamás sütiket is fogyaszthattak a részt vevő gyermekek. Nagykarácsonyban az élmények erdejében várják a húsvétolós látogatóikat ezen a héten pénteken és szombaton 10–16 óráig. A részvétel mindenki számára ingyenes. A helyszín a település külterületén egy szép erdős, ligetes területen található. Ezúttal nyuszisimogatóval, húsvéti tojásszépségversennyel (amiket a gyermekeknek kell a helyszínre vinniük), lovaglási lehetőséggel, kézműves játszóházzal, erdei sétával és az ott rejtőző izgalmas állomásokkal teszik teljessé az ünnep előtti két napon odaérkezők programját. Az éhségcsillapításra egy szolid büfével készülnek a rendezők. Dunaújváros – Ismét nagy örömmel fogtunk neki, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Otthona lakói számára szebbé tegyük a húsvét ünnepét. Támogatóink segítségével nagyon sok finomság, sonka, kolbász, kalács, főtt tojás kerül az asztalukra húsvét vasárnapján – mondta el lapunknak Nagyné Szűcs Zsuzsa, a Jót, Szívből – Dunaújvárosért akciócsoport húsvéti projektjének főszervezője.

