Különleges vendég érkezett csütörtökön városunkba, mégpedig Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke.

A főherceg a feleségével, Christiana bajor főhercegnővel együtt érkezett meg hozzánk, és elsőként a római katolikus nagytemplomba vezetett az útjuk, többek között dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének társaságában. A delegációt Baltási Nándor plébános vezette körbe a templomban, megcsodálva a hatalmas üvegablakokat, amelyek szenteket, bibliai eseményeket ábrázolnak.

Ezután egy beszélgetésre várták a főherceget a Dunaújvárosi Egyetem egyik nagyelőadójában. Mint az a JUVE – a Jövő Új-Városáért Egyesület szervezésében megvalósult polgári esten elhangzott, baráti találkozások alkalmával már korábban is felmerült a főhercegi látogatás ötlete, most viszont a nagyvilágban tapasztalt útvesztők miatt már inkább szükségessé tették azt, hogy mások is megismerhessék közelebbről az általa képviselt értékrendet. Habsburg-Lotharingiai Mihály szívesen mesélt a jelenlévőknek a gyerekkoráról, hogy miként élték meg a II. világháború miatti emigrációt, és hogy mennyire fontos megőrizni, kiállni a keresztény értékrendek mellett.