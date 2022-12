Péntek délelőtt 9 órától a Dózsa György úti Kerpely Antal kollégium 35-ös konferenciatermében összegyűltek a PoC II. program pályázói és ismertették a résztvevőkkel munkáikat, ötleteiket, amelyeket a program segítségével valósíthatnak meg. A PoC II. program célja, hogy mentorálási, és képzési programmal, valamint vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában lehetőséget nyújtson az Egyetem polgárai számára ipari/gazdasági alkalmazással bíró ötleteik megvalósításához.

Dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes köszöntötte az érdeklődőket. Elmondta, hogy a mai és egyben az év utolsó TIP fő témája a PoC II. programon belül leadott ötletek bemutatása és külön megkérte a kutatókat, hogy egy rövid dokumentumban foglalják össze munkáikat, amelyeket szívesen továbbít ipari partnerek számára további támogatók megnyeréséhez.

Ezután Melkovics János kollégiumi tanár vette át a szót. Röviden ismertette a Proof of Concept projekt lehetőségeit, illetve bemutatásra került a PoC II. pályázat végkifejlete. Megtudhattuk, hogy míg az első programban 6 ötletgazda nyújtotta be a támogatás iránt pályázatát, idén ez a darabszám tízre emelkedett. A pályázatok elbírálása során kulcsfontosságú szempont volt az, hogy az ötletek megvalósítása hallgatók bevonásával történjen. Mérföldkőként említette, hogy a PoC II. projektek a Tudományos Héten, 2022.októberében bemutatták eddig elért eredményeiket. A következő beszámolási időszak 2023. február közepén zárul. Megállapíthatjuk, hogy mind a kollégák, mind a hallgatók körében rengetek kidolgozásra váró ötlet van, amiket meg lehet valósítani. Ehhez az anyagi forrás elengedhetetlen és pont ez az, ami a mentorálási támogatás mellett hozzáférhető a PoC programban.

Végül elkezdődhettek a nyertes pályázatok bemutatása.

Elsőként Czifra Sándor online fejlesztési koordinátor vezette fel az „Interaktív online tananyagfejlesztésről” szóló prezentációt. A tananyagfejlesztési projekt célja az online tartalmak, digitális képzések fejlesztése videókon keresztül történő információátadással. Ez egy olyan ún. moodle rendszer, ami teljesen önjáró, tehát a videón belül interaktív módon ismerkedik meg a kurzussal a néző játékosan. A GEO Gecco nevű weboldaluk egyelőre fejlesztés alatt áll, de már láthattuk, hogy milyen módon ad ismeretet a felhasználónak ez a fejlesztés.

További hosszútávú cél az volt, hogy az alapokat fejlesszék ki, tehát egy olyan standard rendszert alakítsanak ki, hogy azok után bármilyen oktatásra rá lehessen húzni a programot. Példának okáért került említésre az Atomerőművi Képzési Bázis, hiszen az AKB tananyaghoz megvannak a szükséges információk és videók is, így sokkal könnyebben és interaktív módon sajátíthatja el a hallgató a tudást. Czifra Sándor mellett három hallgató vesz részt a projektben: Barta Patrik Ferenc és Telkes István Attila mérnökinformatikus hallgatók mutatták be a videót, velük együtt dolgozik Knápik Adrián, szintén mérnökinformatikus hallgató is.

Dr. Leitold Ferenc főiskolai tanár az Okos Otthon projektjéről beszélt, illetve felvetette a kérdést, hogy mitől okos egyáltalán az otthon, mitől intelligens egy vezérlés? Előadásának kulcsszavai az „okos” szó mellett az „olcsó” volt. Pályázatának célja egy olyan PoC eszköz megvalósítása, ami energiát takarít meg, nagyon gazdaságos, valamint intelligens, tehát információkat tud gyűjteni, az adatok alapján döntést képes hozni és ezt a döntést végre is tudja hajtani.

Dr. Kovács Imre egyetemi docens folytatta az előadássorozatot. Előadásának címe „Megújuló forrásból származó energia átmeneti tárolásához berendezések készítése”. Röviden úgy foglalta össze: „napelem télen”. Előadásában részletezte, hogy milyen fázisváltó anyagok léteznek és ezeket hogyan lehetne tárolni. Pályázatának célja egy olyan berendezés létrehozása, amely képes az energiát (például a hőt) tárolni és azt a felhasználó igénye szerint visszaadni.

A virtuális telekonferencia robotról Vámosi Zoltán tanszéki mérnök tartott kiselőadást. Az ötletet az a probléma adta, hogy egy konferencia beszélgetés során az előadó mozgását egy egyszerű webkamera nem követi le. Munkájuk során megalkottak egy olyan intelligens robotot, amely képes feltérképezni a környezetét, illetve leköveti a mozgást, amit akár 10 méter távolságból is tud érzékelni. Ehhez szükséges kiegészítő eszköz még egy VR szemüveg is, mely segítségével a robot kb. 180 fokos szögben képes látni, a többi részt körülötte pedig emlékezetből egészíti ki magának. Dolgozatuk során nem csak a robot fejlesztése volt a cél, hanem az információ késleltetésének a csökkentése is.

A TIP Napot Dr. Bajor Péter főiskolai docens zárta két előadással. Első prezentációjában a „mainTWIN” karbantartási folyamatirányítást támogató rendszert és annak fejlesztését mutatta be a közönségnek. Ezen belül főleg arra az információ átadásra és tárolásra kell gondolni, ahol a karbantartó mérnökökön kívül a vezetőség is tudja, illetve érti, hogy milyen munkálatok folynak a gépek körül. Ehhez egy úgynevezett okoslakat ad segítséget.

Ezen kívül bemutatásra került a „RemotEar” diagnosztikai rendszer is. A RemotEar karbantartási stratégiát támogató műszaki diagnosztikai rendszer, a szabad füllel is hallható gépházi hangok rögzítésével és elemzésével biztosítja az üzemeltetéshez és felügyelethez elengedhetetlen információkat.

Az esemény jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult. Mindenki megismerhette a másik folyamatban lévő munkáját, amihez további szakmai tanácsokat és építő jellegű kritikákat tudtak hozzáfűzni. Reményeik szerint 2023 tavaszán a projektek elkészülnek a tervezett munkafolyamatokkal, ezért előreláthatólag márciusban terveznek egy újabb TIP Napot, ahol az elért eredményeiket mutatják majd be.

Forrás: Dunaújvárosi Egyetem