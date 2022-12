Augusztus végén ünnepelte megalakulásának második évfordulóját a vérlovagok közössége. Villámgyorsan megismerte őket az egész ország, és azóta is a társadalom megbecsülését élvezi ez a civil kezdeményezés. Azt vállalták fel, hogy sürgősségi vérszállítással segítik az egészségügyi szférát, ezzel pedig megannyi életmentő beavatkozás sikeréhez járultak már hozzá. Teszik mindezt önkéntesen, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány égisze alatt.

Pribil Sándor a véradás fontosságát is kiemelte Fotó: SzZsE

Október elején egy felhívással fordultak a nyilvánosság felé, miszerint autójukhoz fóliást keresnek. Pribil Sándor, a vérlovagok egyik alapítója, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta, egy péceli házaspár, Monori Judit és férje felajánlott számukra egy Toyota márkájú személyautót. Teljeskörűen felkészítették műszakilag a kocsit a különleges szolgálatra. Viszont szükség volt még arra, hogy az alapból pezsgőszínű jármű formaköntöst kapjon, hogy minden közlekedő észrevegye, láthassa, milyen feladatot lát el. A fóliázásban kértek segítséget, és érkezett is a felajánlás.

A dunaföldvári Dekor Fashion cégről van szó, amely tulajdonképpen visszatérő támogatónak számít, ugyanis a kezdetek óta segíti a járművek fóliázásával a vérlovagokat. Mint azt a cég tulajdonosa, Czobor Gábor elmondta, példaértékűnek tartja ezt a civil kezdeményezést, amellyel jó célt szolgálnak, olyat, amellyel közvetlenül a lakosságot segítik. Amikor meglátták a legutóbbi felhívást, nem volt kérdés számukra, hogy most is segítik őket, ingyen és bérmentve. Még a múlt héten kedden érkezett telephelyükre az autó, valamint egy, az alapítvány által vásárolt motor is, hogy megkapja az egyenruhát. Körülbelül 3-4 napos munkafolyamat vette ekkor kezdetét: az autó először egy fehér alapszínt kapott, majd következhettek a megkülönböztető jelzéseket szolgáló csíkok, kisebb elemek. Ezen a héten hétfőn pedig már szolgálatba is állíthatták a kocsit.

Az új járművekkel így már összesen tizenkét motor és négy autó alkotja a vérlovagok flottáját, jelenleg pedig negyvenöt önkéntes végzi a sürgősségi vérszállítást országszerte. Ezt már Pribil Sándor vázolta lapunknak, aki hozzátette, azért van szükség a járműflotta bővítésére, mert egyre több kórházzal vannak napi szintű kapcsolatban, ahová a vérkészítményeket szállítják.

Tavaly mintegy 127 ezer kilométert tettek meg csak úgy, hogy használták a megkülönböztető jelzést, tehát riasztás volt. Az idei esztendőben is hasonló nagyságrendet érnek el az eddigi adatok tapasztalatai alapján.

A vérlovag a véradás fontosságára is felhívta a figyelmet, mert mint mondta, minél többen mennek el vért adni, annál nagyobb lesz a nemzeti vérkészlet, annál feltöltöttebbek lesznek a kórházak készletei is.