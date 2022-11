A diákok számára azért is fontos, hogy személyesen találkozzanak a Dunaújvárosi Egyetemmel, mivel így első kézből ismerhetik meg a képzéseket, a lehetőségeiket, a színvonalas kollégiumokat, a diákéletet és leendő hallgatótársaikat.

Egy-egy személyes találkozó alkalmával a beiskolázási csapat tagjai interaktív előadást tartanak a középiskolák tanulói számára, ahol lehetőség nyílik kérdések feltételére, a már említett területeken túlnyúlóan is. Az a tapasztalat, hogy minden alkalommal nagyon érdeklődők a diákok, számtalankérdésük van, mint az egyetemről, mint az országosan egységes felvételi rendszerről, továbbá sokszor szívesen maradnak a teremben az előadás után is egy kötetlen beszélgetésre.

A Dunaújvárosi Egyetem számára fontos, hogy hallgatói a tanulmányaik alatt is otthon érezzék magukat szakmájukban, ezért a pályaválasztás előtt álló, de még bizonytalan diákok számára is kínálnak lehetőségeket az akár online is kitölthető pályaorientációs teszt által.

Fontosnak tartják, hogy intézményüket személyesen is megismerhessék, ezért is bíztatnak mindenkit, hogy vegyen részt a Nyílt Napon, mely 2022. november 12-én kerül megrendezésre a Campus területén. Itt lehetőség nyílik megismerkedni tanárokkal, még több hallgatóval, továbbá betekintést nyerhetnek a laborokba; tantermekbe és a kollégiumba is az érdeklődők.