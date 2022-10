Kovács Richárd és Király Péter tartott fitt-box edzést "Mozogj a bölcsődéért" címmel



Szeptember 30-án, pénteken adták át hivatalosan a Fecskefészek Bölcsődét Nagyvenyimen, és szombaton máris jótékonysági rendezvényt kapcsoltak hozzá. Október elsején, szombaton a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében „Mozogj a Bölcsődéért” címmel HIIT Box-60 edzés tartott Kovács Richárd és Király Péter. A ritmikus sportprogramhoz DJ Pusi biztosította a zenét. Az akció indíttatásról a kávészünet idején kérdeztük Vargáné Kaiser Katalin polgármestert.

Vargáné Kaiser Katalin polgármester mindig bízott a nagyvenyimiek jótékony segítségében

- Az avató előtti, izgalommal teli héten azt is láttuk, hogy még mennyi minden szükséges lehet a berendezésnél. Azt tudni kell, hogy a bölcsődében alapvetően gyermekeket felnevelt vagy még nevelő anyukák dolgoznak, így nemcsak azzal a szakmai szemmel, amit a jogszabályok írnak elő, hanem azzal a szemmel is látjuk a hiányzó dolgokat, amit a gondozók sokéves gyakorlata kialakított. Természetesen ehhez még hozzájön, amit anyai szemünk, vagy szívünk előír. Ezért is van még teljesíteni valónk. Nem kell elfelejteni, hogy itt van egy gyönyörű játszóudvar is, ahol majd a gyerekeket a tavaszi időszakban már kiengedhetjük, játékra nevelhetjük. Ide még sok játszóeszközre van szükségünk, hogy tényleg igazán összkomfortos legyen ez a rész is. Egy ilyen intézmény beindítása rengeteg pénzt igényel. A kötelező dolgokat megtettük, vagy talán annál is többet az engedélyek birtoklásához. A további fejlesztésekhez, bővítésekhez azonban még sok segítségre van szükségünk.

Felnőttek és gyerekek együtt edzettek a ritmikus zenére

- A nagyvenyimiek mennyire támogatóak a jótékonysági akciók során?

Ez a helyszín, ahol most vagyunk a fitt-box edzéssel, különösen jó gazdája, jó befogadója a jótékonysági rendezvényeknek. Hiszen ennek az épületnek mindkét részénél is jelen volt a társadalmi összefogás. Akkor ezt elkezdtük és azóta is a nagyobb attrakciókhoz, amikor szükség van a társadalmi összefogásra, mindig számíthatunk Nagyvenyim lakosságára, a vállalkozásokra és más partnereinkre. Remélhetőleg ez az akciónk is szép sikerrel zárul – hallottuk Vargáné Kaiser Katalintól.