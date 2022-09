Néhány nappal ezelőtt közhírré tétetett milyen áron, hol és hogyan lehet megvásárolni a hatósági áras tűzifát, ám ahogy szokták mondani, az ördög a részletekben rejlik. Ennek igyekeztünk utánajárni. Annyi már elöljáróban elmondható, hogy bár az árak elsőre vonzóak, de jó néhány olyan plusz költség és bizonytalansági tényező van, amit érdemes figyelembe venni a vásárlás előtt.

Elindult a program

– Rendkívüli időket élünk. Sok országban nincs elég gáz, és az egekbe emelkedett az ára. A kormány ezért döntött úgy, hogy újabb rendkívüli intézkedéssel segíti a magyar családok energiabiztonságát – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter közösségi oldalára feltöltött videójában vasárnap. Kifejtette, hogy a tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem rendelkező magyar családok számára az idei téli energiaszükségletet biztosítsa és kiszolgálja a lakossági igényeket. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméter mennyiségben (Egy erdei köbméter=1x1 méteres alapon 1,7 méter magas oszlop) az ország 152 értékesítési pontján. Hangsúlyozta azt is, hogy az erdőgazdaságok kijelölt helyszínein előbb jelezni kell az igényeket, amit személyesen, telefonon és e-mailben is megtehetnek a területen élők. Mint mondta, a tűzifaprogramban háromféle tűzifa, keménylombos, lágylombos és fenyő alapanyag vásárolható. A keménylombos 30 ezer, lágylombos 19 ezer és fenyő 19 ezer forintért kapható. A videó végén a miniszter hozzáteszi: „Mindenkit megnyugtatok, hogy a jó erdőgazdálkodásnak köszönhetően, a fűtési időszakra elegendő tűzifamennyiség áll az ország rendelkezésére.

Az érem két oldala

Ahogy mondani szokták, az ördög a részletekben lakozik. Nincs ez másképp a programmal kapcsolatban sem, még ha erről sokan hajlamosak is megfeledkezni. Az általunk megkeresett erdőgazdálkodások átvételi pontjain tájékozódva egy olyan kép rajzolódott ki, miszerint a folyamatos termelés okán, ugyan a felmerülő igényeket minden bizonnyal ki tudják szolgálni az erdőgazdaságok – már ami a mennyiséget illeti –, de hogy pontosan mennyi idő alatt és milyen minőségben, milyen fűtőértékű tűzifával, az már egy más kérdés.

Kutatásunk során folyamatosan égtek a vonalak a Fejér megyei állami erdőgazdaságok átvételi helyein (8-12 óra között hívható), így aki érdeklődni szeretne annak alaposan fel kell kötni azt a bizonyos nadrágszíjat. Ebből adódóan nem egyszerű informálódni – mint megtudtuk –, hatalmas az érdeklődés a hatósági áras tűzifa irányt. Igyekeztünk a megye északi, déli és középső részéről is információmorzsákat kinyerni, hogy betekintést nyerjünk a program gyakorlati oldalába. Ez alapján szedtük össze a tapasztaltakat, a vásárlás részleteit, valamint azt is, hogy milyen többletköltségeink lesznek még a kapott fánkkal.

Hol igényelhető a hatósági áras tűzifa és mekkora ráfordítással kell még számolnunk?

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. A működési terület listája és további részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és az átvétel menetéről a kormany.hu oldalon és az állami erdőgazdaságok honlapjain olvashatók. Érdemes elsőként az egyes erdészeti társaságok működési területéhez tartozó települések listáját fellapoznunk, majd ezt követően a tűzifaátvételi helyek táblázatát elővennünk. Majd indulhat az összeadás, kivonás, szorzás és osztás, hogy vajon a megadott telephelyek mennyire vannak lakóhelyünktől, ugyanis a tűzifa szállításának díját a hatósági ár nem tartalmazza, azaz az átvételi pontról a felhasználási helyre, illetve a fa feldolgozásáról – hengeres faanyagot kapunk, azaz 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokat – a vásárlónak, azaz nekünk kell gondoskodnunk.

Milyen fajta és mikori vágású tűzifa vásárolható?

Azt már fentebb említettük, hogy keménylombos, lágylombos és fenyő fajták közül válogathatunk az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A legjobb tűzifa a keményfa (bükk, tölgy, gyertyán, akác), melyeknek a legnagyobb a fűtőértéke, a lágylombosoké már kisebbel bír, míg a fenyővel a gyantatartalma miatt óvatosan kell bánni – tudtuk meg az egyik telephely vezetőjétől –, mivel az gyorsabban koromozik, így érdemes a többi fával keverve fűtenünk. A másik fontos kérdés, hogy az erdőgazdaságokban mikori vágású tűzifa vásárolható, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy minél frissebb a fa, annál magasabb a nedvességtartalma, azaz nem, vagy csak nagyon nagy vesződséggel használható tüzelésre. Az általunk megkérdezett szakértő szerint, a vágástól számítva legalább egy évig kell száradnia a fának felhasználás előtt ha vegyes tüzelésű kazánt használunk, ám ha cserépkályhába szánjuk, akkor ez az időintervallum két évre is rúghat. És el is érkeztünk az egyik legnagyobb bizonytalansági faktornak számító kérdésig, hogy vajon, milyen "idős" fával rendelkeznek az egyes telephelyek?

Az általunk megkérdezetteknél elmondták, hogy a frissebb vágásból tudják biztosítani a kellő mennyiséget az igényeknek megfelelően, mivel a korábbi száraz tartalékukat a nyáron felvásárolták a leleményesebbek. Természetesen – tesszük hozzá gyorsan – ez átvételi helyeként változhat, így érdemes vásárlás előtt erre is rákérdezni, nem megfeledkezve arról sem, hogy mikor vehető át az általunk kért mennyiség. A mi esetünkben 1-2 hónapos átfutási időről tájékoztattak. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon piaci áron (nem kedvezményesen) mennyiért szerezhető be jelenleg 1 erdei köbméter: a keménylombos fa esetében 32-36 ezer forintról, míg a lágylombosoknál 21 és 26 ezer forint közé tehető a fűtőanyag ára.

Vezető képünk illusztráció!