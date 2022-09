Nyáron mindenki szabadságon van, ezért a Kulcsi Kosár Kézműves és Bolhapiac szervezőinek az a tapasztalatuk, hogy kánikulában kisebb a vásárlói kedv is. Ezért nyáron nem tartanak vásárt, csak szeptembertől települnek ki havonta a faluház elé.

Így az elmúlt hétvégén, vasárnap délelőtt újra benépesült a kulcsi hivatali épületek előtti tér kézműves termékekkel és újrahasznosítóra váró használt kincsekkel. Mivel az ilyen vásárok romantikáját kedvelő kulcsiak egész nyarat helyi lelőhely nélkül voltak kénytelenek túlélni, a múlt vasárnap a szokásosnál is nagyobb érdeklődés kísérte az árusok ténykedését, és komoly vásárló is szép számmal akadt.

Nagyon sok ruhaféle, cipő, táska, könyv és játék várt újabb gazdára. Porcelán figura és más díszes használati tárgy is akadt bőven. Szépséges tűnemezelt alkotásokból is lehetett válogatni, saját kertből származó szép növényekkel is gazdagodhattak a piacra látogatók. Házi élelmiszer is akadt a standokon, például száraztészta, lekvár, méz is volt a kulcsi bolhapiac kínálatában.