„A 2020. év kényszerű kihagyása után a tavalyi esztendőben megtartott falunapon az altomünsteri testvértelepülési barátaink még nem tudtak velünk ünnepelni. Most, 2022-ben izgatottan várjuk a találkozást, a régi barátokkal való összeölelkezést, és az új kapcsolatok új barátsággá való kiteljesedését. Különleges lesz ez az idei találkozás, hiszen régi barátainkat hosszú idő után fogadhatjuk most megint, és az Altomünsterből érkező vendégek közül többen első alkalommal járnak nálunk, Magyarországon. Szeretnénk őket méltán híres vendégszeretetünkkel megajándékozni, hiszen mi magunk is gazdagodhatunk e tartalmas barátság jelentette személyes kapcsolatokból, az élményekből, amelyek bepillantást engednek a bajor emberek hétköznapjaiba és ünnepeibe, e szép hagyományokkal teli és bajor sörtől jóízű kék-fehér világba” – olvashatjuk a nagyvenyimiek honlapján.

Augusztus 6., szombat, a településünnep napja. A hivatalos programsorozat 10 órakor az ünnepi testületi üléssel kezdődik, majd kiállításmegnyitóval folytatódik.