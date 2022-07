A felvi.hu adatai alapján idén 99 192-en adták be jelentkezésüket, közülük pedig 73 805-en nyertek felvételt valamely egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. A legnépszerűbb képzési terület a gazdálkodástudomány lett, ezt követi a műszaki, az orvos- és egészségtudományi, a pedagógusi és a jogi terület. A legtöbb hallgatót (több mint 11 ezret) idén is az ELTE vette fel.

A Dunaújvárosi Egyetemre 586 hallgató nyert felvételt, ebből 495-en állami ösztöndíjjal támogatott képzésen kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat. A helyi intézményben a legtöbb pontszám (400) a gazdálkodási és menedzsment, valamint a kommunikáció és médiatudomány államilag támogatott alapképzéseihez kellett. Magas pontszámmal (366) lehetett bejutni az anyagmérnöki alapképzésre (nappali munkarendű, államilag támogatott) is.

Nem kell elkeseredniük azoknak, akik nem nyertek felvételt sehova sem, hiszen többféle lehetőség közül választhatnak most.

Hamarosan indul a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban

A ponthatárok kihirdetése után elindul a pótfelvételi eljárás, várhatóan július végétől. Ilyenkor jellemzően költségtérítéses szakokat hirdetnek meg a felsőoktatási intézmények, de akadnak államilag támogatott helyek is még. Fontos, hogy a pótfelvételi során csak azok adhatják be a jelentkezéseiket, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek szeptemberben induló képzésre. Ilyenkor egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére lehet beadni a jelentkezést, éppen ezért jól át kell gondolni a döntést (viszont nem lesz rá sok idő). Azt is számításba kell venni, hogy a pótfelvételin meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 21-én meghatározott ponthatárnál. A pótfelvételi eredményéről várhatóan augusztus végén tájékoztatják az érintetteket.

A felsőoktatási intézmények nemcsak szeptemberben, hanem februárban is indítanak képzéseket, ezek az úgynevezett keresztféléves szakok, amelyekre ugyancsak egy felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek. A keresztféléves felvételi időszak októbertől novemberig tart (az eredményekről pedig január elején tájékoztatják a jelentkezőket).

Ha a pontszámokkal volt probléma, és ezért javítani szeretne a felvételiző, akkor az őszi érettségi vizsgák során tud jobb érdemjegyeket szerezni. Erre szeptember 5-ig lehet majd jelentkezni.

Ha valaki úgy dönt, hogy mégsem a felsőoktatásban folytatná tanulmányait, az szakmát is tanulhat. Széles a képzési paletta a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben. A Rudas Közgazdasági Technikum például nappali rendszerű, kétéves technikumi képzéseket kínál, amelyre azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és életkoruk nem több 23-nál. Ilyen az informatikairendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a sportedző-sportszervező és turisztikai technikus képzés, amelyekre augusztus 14-ig lehet jelentkezni.

Nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek jelentkezését is várja a centrum, ők a felnőtt­oktatás keretében szerezhetnek szakmát maguknak. Vannak érettségire épülő technikumi képzések, és szakképző iskolai képzések (amelyekhez a jelentkezési feltétel a 10 befejezett évfolyam). A jelentkezési határidő itt augusztus 19-e, a kínálatról, a részletekről a centrum honlapján lehet tájékozódni.