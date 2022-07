Aktív, kíváncsi kisállat, aki bebújik mindenhova

Maszlag Bernadett állatorvos, egzotikus­állat-specialista szerint időigényes állat a vadászgörény. Akkor érdemes házi kedvencnek választani, ha valóban sok idő és energia áll a gazdi rendelkezésére, hiszen naponta több órán át ki kell engedni a ketrecből a kistermetű jószágot. – Le kell kötni a figyelmét, hiszen aktív, kíváncsi kisállat, ami bebújik mindenhova, vagy nem ritkán ellopja a környezetében található dolgokat – mondta az állatorvos. – Szívesen megrágcsálják a holmikat, s olykor le is nyelnek tárgyakat, éppen emiatt gyakori náluk a bélelzáródás. Fontos, hogy a gazdi ne adjon olyan játékot a kedvencének, ami könnyen szét­eshet a rágcsálás hatására. Ami a táplálásukat illeti, magas a fehérjeigényük, célszerű macskatáppal vagy speciális, görényeknek készült táppal etetni őket.

Az állatorvos elmondta: a vadászgörény számára egy nagyobb, lehetőleg magasabb ketrecet kell biztosítani a lakásban. Lehet számukra felfüggesztett, csőszerű bújókával kedveskedni. Alomra jár az állat, hamar megtanulja a használatát. A vadászgörénynek van egy jellegzetes szaga is, ami ivaréréskor és főleg a hímeknél erősebb. A bűzmirigynek is lehet szaga, de nem állandó, jobbára akkor fordul elő, ha valamilyen stressz éri az állatot.

A jellegzetes szag azonban mérsékelhető az állatorvos szerint, ha hormonimplantátumot ültetnek be. Az implantátum a hormonális működés visszaszorításában segít, ami azért is megoldás, mert a vadászgörényeknél nem javasolják már az ivartalanítást.

A kaposvári állatorvos szerint ma már kevésbé gyakori a vadászgörény otthoni tartásban, lecsengett a divathullám. Ennek ellenére ma is megfordul egy-egy példány a kisállatokból az állatorvosi rendelőben. A szakember szerint kisgyermek mellé nem való a vadászgörény, mert egy rossz, hirtelen mozdulat esetén haraphat az állat. Ha valaki mégis ebben gondolkodik, tenyésztőtől érdemes vásárolni. A vadászgörények számára is vannak kötelező oltások, s a külső élősködők ellen is védekezni kell. A kis jószágok az emberi influenzára is fogékonyak, ha beteg a gazdi, nem szabad érintkezni a kis­állattal.