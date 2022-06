Dósa Dorottya centerkoordinátort kérdeztük a centrum munkájáról.

– Aki szeretne plazma adásával hozzájárulni beteg emberek gyógyulásához, annak először egy alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a centrumunkban. Ez egy orvosi kérdőív kitöltésével kezdődik, amelyet egy orvosi konzultáció, vénakontroll és teljes laborvizsgálat követ. Az eredmények egy hét múlva készülnek el. Amennyiben az orvosaink mindent rendben találnak, akkor válhatnak rendszeres plazmaadóvá a jelentkezők. A plazmaadás egyórás elfoglaltságot jelent, a recepción való jelentkezéstől az orvosi konzultáción át a tényleges plazmaadásig. A nyitás óta ezernyolcszázan jelentek meg alkalmassági vizsgálaton, jelenleg túl vagyunk az ötezredik plazmaadáson, hála a környéken élőknek. Ez egy frissen nyitott centrumnál nagy eredmény. Nagyon sokan már a tizedik, tizenötödik plazmaadáson is túl vannak. Szeretnek idejönni a plazmaadók, szinte már-már baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. A centrum dolgozói örömmel, mosolyogva fogadják őket. A felújított épületben a donorok kényelmes körülmények között tudják a vérplazmát leadni.

Dósa Dorottya beszédet mond az ünnepélyes megnyitón

Forrás: Zsedrovits Eniko

– Hogyan jutnak el a jelentkezőkhöz?

– Nagyon erős a marketingtevékenységünk. Hirdetésekkel és aktív közösségimédia-jelenléttel biztosítjuk, hogy a plazmaadók rendszeres tájékoztatásban részesüljenek a jótékonysági akcióinkról, az extra napjainkról, illetve rendszeresen kedveskedünk tematikus napokkal, tárgynyereményekkel is plazmaadóinknak. Nálunk minden héten történik valami. Legutóbb az óvodák számára szerveztünk jótékonysági gyűjtést, ebben a hónapban pedig az Útkeresés Segítő Szolgálatot támogattuk minden plazmaadás után ezer forinttal, így 98 ezer forinttal tudtunk segíteni a nehéz élethelyzetbe került dunaújvárosi gyerekeken, családokon.

Bilinszkiné Magyar Diána a plazmaadók körül sürgölődött, őt kérdeztem a munkája felől. Elmondta:

– Másfél hónapja dolgozom itt. Először mint plazmadonor jöttem ide, én voltam a centrum megnyitásakor a negyedik jelentkező. Nagyon tetszett a hely már elsőre is. Amikor harmadszorra jöttem, akkor beszélgettem a lányokkal a munkahelyről. Egyből megtetszett. A dialízisellátásban dolgoztam hét évig, amit nagyon szerettem, de a reggeli készülődést nehezen oldottuk meg. A férjem váltó műszakban dolgozik, a rokonságból kellett besegíteni, hogy a gyerekek eljussanak oviba, suliba. A Duna Plazmánál a műszakbeosztás is sokkal kedvezőbbnek bizonyult számomra. Szúrni tudok, úgyhogy nem volt nehéz a döntés. Plazmaferezissel foglalkozom, ami a plazmalevételt jelenti.



– Hogyan zajlik a művelet?

– Amikor már hozzánk kerül a jelentkező, túl van az orvosi vizsgálatokon. A véradáshoz hasonlóan a könyökhajlati vénába vezetünk egy kanült, amin keresztül a vér egy ferezisgép harangjába folyik. A ferezisgép a harangban centrifugális erő hatására a vért szétválasztja. A vérplazmát gyűjtőzsákban gyűjtjük, a vér alakos elemeit pedig infúziós oldat segítségével visszajuttatjuk a plazmaadó szervezetébe. Így nem keletkezik vérveszteségük. Folyamatosan a plazmaadók mellett állunk, figyeljük a gépet, hogy minden rendben menjen. Közben pedig szívesen barátkozunk a plazmaadókkal.

– Jól látom, hogy szereti ezt csinálni?

– Én itt jól érzem magam, a munkatársakkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, de a főnökség is nagyon rendes, egyenlő partnernek kezelnek bennünket, ettől talán még jobban tiszteljük őket. Nagyon változatos a csapat, tapasztaltabbak és fiatalok vegyesen dolgozunk itt. Egy percig sem bántam meg, hogy ide jelentkeztem.

Ezek után kíváncsi voltam, hogy a donorok hogyan érzik magukat itt, milyen a plazmaadás, és miért jó ez nekik. Kollégánk, Szabó Szabolcs már többször járt a Duna Plazmában. A tapasztalatait így összegezte nekünk:

– Véradó vagyok, ha nem is rendszeresen, időközönként hagyom, hogy megszúrjanak. Többször találkoztam már a plazmaadás lehetőségével, de más városokba csak ezért elutazni nem érte volna meg sem időben, sem pedig anyagiakban. Ezért is örültem, hogy Dunaújvárosban megnyílt a Duna Plazma. Eddig ötször voltam. Nekem jó tapasztalataim vannak. Úgy működik, mint egy profi magánegészségügyi intézmény, érdekük, hogy magas szinten dolgozzanak. Igényes a környezet, kedves a személyzet. Minden információval elláttak, tudtam, hogy mire számíthatok. Nem félek a tűtől, nekem a fogorvos a mumusom. Álságos lenne azt mondani, hogy csak a segítség motivál, hiszen jól jön az anyagi juttatás is, de nem ebből fog a család külföldre utazni, de a hétvégi fagyizáskor nem kell nézni, hogy ki hány gombócot nyal el.