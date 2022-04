Olvasóink ringbe szálltak a milliós nyereményekért, az 5 millió forint fődíjért, az 5x1 millió forintért, továbbá 25 darab 100 ezer forint értékű vásárlási utalványért és 25 wellnesshétvégéért.



Elérkezett tehát a várva várt pillanat, s a Gyűjtse a milliókat! nyereményjátékunk 19 megyei sorsolása lezajlott. Több mint 52 ezer levél, egészen pontosan 52 460 játékszelvény érkezett a megyei napilapokhoz. A sorsolás közjegyző jelenlétében és a Szerencsejáték Felügyelet munkatársainak ellenőrzése mellett zajlott. Dunaújvárosban egy hűséges olvasónk, Sümegi Lajosné nyerte az egyik kétszemélyes wellnesshétvégét, amit természetesen férjével, Sümegi Lajossal fog eltölteni Zalakaroson. A házaspár együtt érkezett szerkesztőségünkbe, hogy átvegyék a nyereményt.



Nagyon örülnek ennek, hiszen amikor tehetik, szívesen látogatják nyugdíjas társaikkal együtt a melegvizes fürdőket is. Terveik szerint augusztusban vagy szeptemberben mennének wellnessezni, mert addig is sűrű a programjuk. Elmondták, hogy rendszeresen részt vesznek lapunk játékaiban is, és már nem először sikerült nekik nyerniük. Sümegi Lajos jól emlékszik arra, amikor a 2016-os labdarúgó-Eb kapcsán meghirdetett játékunkban három tálca sört vihetett haza. Kedves olvasóink jól ismerhetik a házaspárt, hiszen az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület oszlopos tagjai. A közösség rendre a Római körúti Civil Házban, vagy a Munkás Művelődési Központban szokott összejönni, a programokat ez utóbbiban bonyolítják le. Azt is megtudhattuk tőlük, hogy egy különleges esemény helyszíne lesz városunk augusztus 26-án, amely programot Fergeteges Nótaestre kereszteltek. Vagyis a magyar nóta erre a napra Dunaújvárosba költözik. Erre az ország különböző részéről és megyénk településeiről is érkeznek zenészek.