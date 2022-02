Perkáta - Lanához (búr fajta) és Lunához (núbiai fajta) idő közben érkezett egy núbiai bak, Frici (ha rossz, akkor Frigyes) családalapítás céljából. A csoda nem is váratott magára túl sokáig, ugyanis ez év február 18-án megszülettek Lana picinyei, egy gida (hím kecske ivarérésig) és egy gödölye (nőstény kecske ivarérésig). A picik könnyen világra jöttek, Lana pedig az első pillanattól kezdve gondos anyának bizonyul, kicsit izgultunk ez miatt, mert sajnos nem mindegyik anyakecske fogadja el a kicsinyét, és előfordulhat, hogy eldobja magától. De nálunk szerencsére nem ez a forgatókönyv valósult meg.

Napról napra nagyobbak, érdeklődőek

Ugyanakkor egy gondos gazda minden eshetőségre felkészül, ezért is szereltettünk fel egy éjjel is látó kamerát az ólba. Ennek segítségével akár éjszaka is megleshetjük őket, anélkül, hogy megzavarnánk álmukat. Szükség is van rá, mert ha például nem a szalmán fekszenek, mert az ól betonos, hidegebb részén könnyen megfázhatnak. Ha ezt látom a kamerán, mint egyik este, akkor gyorsan kimegyek és a puha meleg szalmára teszem őket, mindenféle ellenállás nélkül.

Az igazi tavasz eljöttéig az anyjuk közelségében erősödnek

Pár szó a picikről: küllemüket tekintve a gida inkább az apukájára, a gödölye pedig inkább az anyukájára hasonlít, viszont erőteljes núbiai jegyeket hordoz mindkettő (például a jellegzetes lógó fül, a többi kecskefajtától eltérő fejforma). Szőrük, mint egy puha kicsi plüss, és egyelőre még a termetük is. De napról napra élénkebbek, érdeklődőbbek. Még egy okkal több, hogy végre megérkezzen az igazi tavasz a simogató napsugarakkal, hogy a kis jövevények birtokba vehessék a tágas, füves udvart.

Addig pedig az ól biztonságában, a szalma melegében és anyjuk közelségénél erősödnek és készülnek a hosszú, boldog életre.

De szavak helyett beszéljenek a képek a cukiságmérő kimaxolásával.