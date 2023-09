Körbejárhatók olyan, évszázadokon át reprezentatív funkciót betöltő történelmi helyiségek is, mint a Tükörterem, a Mária Teréziát ábrázoló festménnyel díszített Vörös szalon, a Gobelin- vagy Boucher-teremnek is nevezett neobarokk bútorzatú Kék fogadószalon és az Empire szalon is.

A belépés ingyenes és érkezési sorrendben történik, előzetes regisztrációra nincs lehetőség - olvasható a Sándor-palota közleményében.