Köllő Babett szilveszterre érkezett családjával és egy kisebb baráti társasággal Balira, ahol szerettek volna kikapcsolódni: finom ételeket enni, gyönyörű helyekre ellátogatni, úszni és csak lazítani.

Nos, az álom kiruccanásból, rémálom lett, ugyanis néhány nappal érkezésük után mindannyian sorra lettek rosszul. A Bors megtudta, Babett és kislánya infúziót és vénás injekciókat kaptak, nagy volt az ijedség. A Sztárban sztár leszek! mestere lánya miatt is szörnyen aggódott, akit infúzióra kötöttek egy vírusfertőzés miatt. Babett a Borsnak számolt be a szörnyű utazás részleteiről, és azt is elárulta, hogy egy darabig biztosan nem utaznak sehova.