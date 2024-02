Raktáros

A logisztikán belül a különböző raktáros álláslehetőségek igencsak gyakoriak Dunaújvárosban. Ezt az országos elérésű AllasOrias.hu kínálata is alátámasztja, ahol már több ilyen hirdetéssel is lehetett találkozni a Dunaújváros vonatkozásában: https://allasorias.hu/allasok/dunaujvaros. Mindez persze nem véletlen, hisz a raktárosok a logisztikai folyamatok egyik kiemelt szereplői és felelősségeik több feladatra is kiterjednek.

Ezek között említendő például a beérkező áruk átvétele és a szállítandó termékek összekészítése, ami a mindennapjaik meghatározó tevékenysége. Mindez persze több anyagmozgatói teendővel is együtt jár a raktár területén belül, amit általában különböző anyagmozgató eszközökkel, például békával vagy targoncával végeznek. Ebből fakadóan utóbbira való vezetői engedély megléte kiemelten fontos elvárás lehet egy-egy ilyen állás kapcsán.

A raktáros feladatkörnek továbbá megkerülhetetlen részét képezi a készletkezelés is, különös tekintettel a raktárkészlet árumennyiségének nyomon követésére, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásra. Végezetül pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy a raktárosoknak komoly felelősségük van a biztonságos tárolás megvalósításában, valamint az általános raktári rend fenntartásában is.

Gépkocsivezető, áruszállító

Dunaújvárosban persze nem csak az áruk tárolásában, hanem azok szállításában is van lehetőség tevékeny szerepet vállalni. Ehhez érdemes lehet figyelemmel kísérni a különböző gépkocsivezetői és áruszállítói pozíciókat, amelyek megjelenése hasonlóan gyakori, mint a raktáros munkaköröké.

Természetesen ezen állások esetében a mindennapok túlnyomó részében vezetni kell, illetve az útvonaltervnek megfelelően a szállításokat végrehajtani. Emellett ugyanakkor több egyéb teendő is az áruszállító feladatainak a részét képezheti, beleértve például a gépjármű fel- és lepakolását, a szállítandó áruk rögzítését, a rakomány biztonságának ellenőrzését, továbbá a szállítással kapcsolatos adminisztrációs kötelességek (pl. szállítólevek, fuvarokmányok, számlák kezelése/aláíratása) teljesítését.

Arról nem is beszélve, hogy az áruszállítók felelősek lehetnek a gépjárművük rendszeres karbantartásáért és takarításáért is annak érdekében, hogy biztosítsák annak megfelelő működését és megjelenését. A felelősségek tehát széleskörűek, viszonyt előny, hogy ezen pozíciók gyakran már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek.

Beszerző

A raktár és az áruszállítás területe mellett bizonyos irodai munkakörök is kiemelt jelentőséggel bírnak a logisztikai folyamatokban. Ilyen a beszerzők pozíciója is, akiknek a feladatköre a beszerzési stratégia kidolgozására és végrehajtására, a beszállítók kiválasztására, valamint a velük való kapcsolattartásra egyaránt kiterjed.

Emellett felelősek az árak és a szállítási feltételek megállapításáért, a folyamatos készletfigyelésért, valamint a társosztályokkal való fokozott együttműködésért is. Ha valamelyik alapanyagból vagy áruból hiány keletkezik, azt általában más területekről jelzik a beszerzők felé, akiknek feladata, hogy pótolják a készleteket. Munkájukról éppen ezért átfogó nyilvántartásokat vezetnek, valamint rendszerint különböző kimutatásokat is összeállítanak a beszerzési folyamatok hatékonyságáról.