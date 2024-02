Hirdetés 52 perce

A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozza Ördög Nóra és Tilla

Ördög Nóra és Till Attila számára is rendkívül fontos a környezetvédelem. A különféle hulladékok otthoni, szelektív gyűjtésével mindannyian hozzájáruljunk ehhez. Nóri és Tilla ezért is vesz részt a MOHU szemléletformáló kampányában. A népszerű műsorvezetők maguk is szelektíven gyűjtik a hulladékot, a fenntarthatóság iránt elkötelezett családos emberekként pedig mindenkit arra bátorítanak, hogy kövessék példájukat. A MOHU nagykövetei arra is felhívták a figyelmet, hogy az év folyamán, fokozatosan, egyre több boltban megtalálható, egyszer használatos üveg, fém és műanyag italos csomagolások visszaváltására szolgáló REpontokat valóban megéri használni.

Miért tartjátok lényegesnek a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését? Ördög Nóra: Annak érdekében, hogy világunk a jövőben is élhető legyen, nagyon fontos, hogy valamennyien szelektíven gyűjtsük a hulladékot. A szemét nagy része ugyanis értékes alapanyag lehet, ha megfelelően gyűjtjük, majd utána újrahasznosítjuk. Nálam édesanyagként jött el igazán az a pont, amikor valóban elkezdtem egyre több figyelmet szentelni az otthoni hulladék megfelelő kezelésének is. Till Attila: Túl sok hulladékot termelünk, a többségét pedig – sajnos – nem hasznosítjuk újra, egyszerűen lerakókban, szeméttelepen helyezzük el. Ennek pedig sok kedvezőtlen környezeti és gazdasági hatása van. Nagyon fontos, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, amit viszont megtermelünk, annak lehető legnagyobb részét minél jobban szétválogatva, a megfelelő szelektív gyűjtőbe kell helyeznünk. Ahhoz, hogy minél többen így tegyünk, mindenkivel meg kell osztanunk az információkat. Forrás: MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Hogyan szolgálja e célokat az új visszaváltási rendszer és a REpontok? Ö. N.: A hulladékproblémát részben a rengeteg egyszer használatos PET-palack, alumínium doboz, vagyis az italos csomagolások okozzák. A visszaváltási rendszer éppen erre kínál megoldást. Fokozatosan egyre több italospalack és -doboz válik majd visszaválthatóvá, és reméljük, hogy emiatt mind több ilyen anyagot lehet majd összegyűjteni és újrahasznosítani. T. A.: A hulladék jó része, így ezek az egyszer használatos italos csomagolások értékes másodlagos alapanyagot jelentenek. A kézi és gépi visszaváltó pontok, illetve a betétdíjas rendszer kiváló eszközt jelent arra, hogy egyre nagyobb arányban gyűjthessék vissza és hasznosíthassák újra ezeket az anyagokat. Meggyőződésem, hogy mindez nagy lökést adhat a fenntartható jövő kialakításának. Forrás: MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Mire hívnátok fel elsősorban figyelmet a REpont rendszerrel kapcsolatban? Ö. N.: A visszaváltó automatákat nagyon könnyű használni, a kisebb üzletekben pedig kézi visszaváltásra is lesz lehetőség. Az egyszer használatos fém, üveg, illetve műanyag italos palackok és dobozok jó részéből fokozatosan kerülnek majd ki a boltok polcaira a visszaváltható változatok. Ezeken külön jelölés is szerepel majd, vásárláskor pedig darabonként 50 visszaváltási díjat kell majd fizetnünk. Az összeget pedig visszaváltáskor visszakapjuk. A vásárlóknak ezért megéri majd ilyen módon leadni a csomagolásokat. A visszaváltható és az ezt jelző címkével ellátott italos palackok fokozatosan, leginkább az év második felében jelennek majd meg tömegesen a boltok polcain. A REpontokon csak ezeket a külön jelöléssel rendelkező palackokat, dobozokat lehet majd visszaváltani, sértetlen és tiszta állapotban. T. A.: Bízom benne, hogy mind több helyen vissza lehet majd váltani ezeket a csomagolásokat. Azt gondolom, hogy a kisebb-nagyobb boltoknak is megéri REponttá válniuk. A külföldi tapasztalatok szerint ugyanis mi, vevők szívesen váltjuk vissza a palackokat a vásárlás helyén, illetve ott is vásároljuk le a visszaváltási díjat. Az üzlettulajdonosok továbbra is csatlakozhatnak a gépi vagy kézi REpont visszaváltási rendszerhez, erről számos információ elérhető a MOHU honlapján, ahol a jelentkezést is meg tudják ejteni.

