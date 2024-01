Amennyiben még nincs meg a bevált nőgyógyászunk, itt az ideje, hogy rátaláljunk – az alábbiakban azt is elmondjuk, hogyan!

Miért is érdemes megkeresnünk az ideális orvost?

Számos olyan szűrővizsgálat létezik, amit érdemes évente elvégeztetni. Tipikusan ilyen az általános fogászati szűrés, a laborvizsgálat, a bőrgyógyászati vizsgálat, a tüdőszűrés és végül, de nem utolsósorban a komplex nőgyógyászati vizsgálat és szűrés. Ez utóbbi magában foglalja a hasi, illetve kismedencei ultrahangot, a citológiát, a HPV-szűrést, emellett az emlővizsgálatot is, amit kiegészíthetnek ultrahangos vizsgálattal és mammográfiával.

És hogy miért fontos mindez? Nos, azért, mert a problémák időben történő felismerése, azaz a korai diagnózis kulcsfontosságú a gyógyulási esélyek javításában. Emellett a kórtörténetünk és az életmódbeli tényezőink alapján az orvosunk tanácsokat adhat a megelőzésre is, így elkerülhetjük a komolyabb problémákat. De egy jó szakember biztosan arra vonatkozóan is ad tanácsot, hogy hosszú és egészséges életet élhessünk, mindenféle egészségügyi gondtól mentesen.

Ami pedig a nőgyógyászokat illeti, számos egyéb témában is kérhetjük a segítségüket. Tanácsot adhatnak a fogamzásgátlás terén, a szexuális úton terjedő betegségek elkerülése kapcsán, valamint a gyermektervezés időszakában is kifejezetten fontos, hogy legyen mellettünk egy megbízható szakember. A kérdés tehát már csak az, hogy hogyan lelhetünk rá erre az illetőre.

5 tipp az ideális szakember megtalálásához

Az alábbi lépéseket követve egy olyan orvoshoz juthatunk el, akiben megbízunk, akinek nyíltan tudunk beszélni a problémáinkról és akiről tudhatjuk, hogy nála jó kezekben vagyunk.

Érdeklődjünk körbe!

Az egyik legokosabb dolog, amit tehetünk, az nem más, mint hogy ajánlásokat kérünk olyan környezetünkben élő nőktől, akikben megbízunk. Ez lehet a nővérünk, a legjobb barátnőnk, az édesanyánk vagy a kolléganőnk is, a lényeg, hogy olyan szakemberről legyen szó, akit bátran mer ajánlani nekünk is, mivel számára már tökéletesen bevált.

Végezzünk online kutatást!

Ha már van néhány ajánlásunk, végezzünk egy kis internetes kutatást! Nézzük meg, hogy milyen véleményeket írtak róluk más páciensek a Google felületén, vagy más, orvosok értékelésére szolgáló weboldalakon. Itt megláthatjuk, hogy mennyire könnyű az adott orvosokhoz időpontot foglalni, hogy mennyi az átlagos várakozási idő, hogy mások elégedettek-e a szakember hozzáállásával, hogy megfelelően tájékoztat-e és még sorolhatnánk. A vélemények végigböngészésével már kaphatunk egy általános képet arról, hogy milyen lehet a kiválasztott orvos.

Továbbá ellátogathatunk az nőgyógyász vagy a rendelő saját weboldalára, ahol további véleményeket találhatunk. Sőt: azt is felmérhetjük, hogy mennyire szimpatikus számunkra a weboldal, hogy modern-e, hogy felhasználóbarát-e – lehet, hogy valakinek ez nem fontos, de sokak számára döntő lehet, hiszen árulkodik arról, milyen a szakember hozzáállása.

Nézzük meg a szakembert közelebbről is!

Ha már leszűkítettük a kört egy-két nőgyógyászra, akkor nekik alaposabban is utánanézhetünk. Nézzük meg a hitelesítő adatait, az életrajzát, hogy hol tanult, hol volt rezidens, hogy mióta praktizál, illetve hogy mi számít a szakterületüknek. Ahol ezek az adatok fel vannak tüntetve, ott az orvosok általában egy rövid bemutatkozást is írnak magukról. Ezt is érdemes elolvasni, hiszen a szimpátia is döntő lehet.

Vegyük figyelembe, mire van szükségünk!

Az alapján is dönthetünk, hogy mi az orvos pontos szakterülete. Például, ha épp gyermeket tervezünk, akkor mindenképp érdemes olyan orvos mellett letenni a voksunkat, aki a szülészetre is koncentrál. Vagy ha valamilyen egészségügyi problémával küzdünk – legyen az PCOS vagy endometriózis –, akkor erre szakosodott orvost célszerű keresnünk. Ha pedig volt a családban emlődaganatos megbetegedés, akkor egy olyan szakember lehet az ideális választás, aki különösen otthon van az emlődiagnosztikában, illetve a mammográfiában.

Fontos, hogy közös értékeken osztozzunk

Végül, de nem utolsósorban nagyon fontos az, hogy hogyan érezzük magunkat az adott szakember mellett. Ahhoz, hogy kényelmesek legyenek számunkra a vizsgálatok, fontos, hogy el tudjuk magunkat engedni az orvos mellett, hogy őszintén tudjunk vele beszélni. Ezt pedig leginkább akkor tudjuk megtenni, ha közös értékeken osztozunk – vagy legalábbis a szakember képes profiként kezelni a legkényesebb kérdéseket is. Például: ha nem szeretnénk gyereket vállalni, akkor biztosan sok konfliktusunk lesz egy olyan szakemberrel, aki viszont ezt propagálja a vizsgálatok során. Ha tehát megvan az ideálisnak tűnő jelölt, érdemes lehet akár egy első, pusztán „beszélgetős” alkalomra is bejelentkezni hozzá, amely során felmérhetjük, hogy valóban ő-e számunkra a tökéletes választás. Ne érezzük ezt kellemetlennek, hiszen egy igen komoly döntésről van szó – így a legfontosabb az, hogy mi kényelmesen érezzük magunkat, és magabiztosnak a végső döntésünkben!