1. A futamidő meghosszabbítása

Amennyiben valamilyen okból fizetési nehézséggel találjuk szemben magunkat, az első lehetőség, amit érdemes megfontolni, az a hitel futamidejének meghosszabbítása. Ebben az esetben tehát továbbra is fizetnünk kell a részleteket, azonban a tartozásunkat hosszabb idő alatt, havonta alacsonyabb összegekben kell törlesztenünk. Ez természetesen azzal is jár, hogy hosszabb időre fizetünk kamatot, azt tehát vegyük figyelembe, hogy a teljes tartozásunk végül nagyobb összegű lesz, mint eredetileg volt.

Az, hogy erre lesz-e lehetőségünk, természetesen függ az egyéni körülményektől és a bank belső szabályaitól, arra azonban készüljünk fel, hogy különböző feltételeknek mindenképpen meg kell felelnünk. Előírhatja a pénzintézet azt, hogy futamidő-hosszabbítást kizárólag bizonyos életkor betöltéséig engedélyez, ahogy arra is számíthatunk, hogy ilyen kedvezményre a teljes futamidő alatt legfeljebb 1-2 alkalommal lehetünk jogosultak.

A hosszabbítás miatt szerződésmódosításra kerül sor, aminek szintén lehetnek költségei, de az is fontos, hogy ilyen lehetőséget csak akkor fognak biztosítani számunkra, ha hitelünk még nem került felmondásra.

2. Törlesztés átmeneti csökkentése a futamidő meghosszabbítása nélkül

Amennyiben bankunk erre lehetőséget kínál, akkor a futamidő módosítása nélkül, átmenetileg – határozott ideig – csökkenthetjük a havonta fizetendő összeget. Ha tudjuk, hogy rövid időn belül megoldódnak az anyagi problémáink, akkor ez jó lehetőség lehet, azt azonban vegyük figyelembe, hogy a csökkentett törlesztési időszak lejártával más összegű részleteket állapítanak meg számunkra, ami valószínűleg magasabb lesz a jelenleginél.

Elképzelhető az is, hogy a pénzintézet az előző két opció kombinálására is lehetőséget teremt, tehát átmenetileg csökkennek a törlesztőrészletek, majd a határozott idő lejártával a meghosszabbított futamidőt veszik figyelembe az újraszámításkor. Ebben az esetben lehetséges, hogy nem – vagy csak kisebb mértékben – emelkedik a törlesztőrészlet, cserébe viszont hosszabb ideig törlesztjük a hitel összegét és a kamatokat.

3. A hitel előtörlesztése

Ha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincsenek anyagi nehézségeink, sőt, megtakarítással is rendelkezünk, egyszerűen csökkenthetjük a törlesztőrészleteket azáltal, hogy a hitel egy részét előtörlesztjük: ez különösen jó ötlet lehet akkor, ha tudjuk, hogy a jövőben a kamatok számunkra kedvezőtlenül alakulnak majd. Erre gyakorlatilag bármilyen bankhitel esetén lehetőségünk van, az előtörlesztésre vonatkozó szabályok és megfizetendő díjak viszont változhatnak.

Az előtörlesztés alapvetően úgy történik, hogy egy kérelmet terjesztünk elő a pénzintézetnél az erre rendszeresített formanyomtatványon: eközben a befizetendő összegnek rendelkezésre kell állnia a számlánkon. Ha a jóváírás megtörtént, csökken a tőketartozásunk, majd a bankunk újraszámolja a havonta fizetendő törlesztőrészlet összegét – de ha szeretnénk, általában választhatjuk azt a megoldást is, hogy a törlesztőrészlet összege nem változik, csupán a futamidő csökken.

Az előtörlesztési díj összege változó, jellemzően a befizetett összeg 1-2 százaléka.

4. Adósságrendezés

Ha több banki tartozás is terhel minket, akkor nyílhat lehetőségünk az adósságrendező hitel igénybevételére, melynek segítségével meglévő hiteleinket összevonhatjuk egy kedvezőbb konstrukcióvá. Fontos, hogy az adósságrendezést bármely banknál kezdeményezhetjük, nemcsak annál, melynek már most is tartozunk.

A konstrukció lényege tehát elsősorban az, hogy átláthatóbbá, kezelhetőbbé váljanak a pénzügyeink, ha azonban jól választunk, akkor összességében kedvezőbb lehet a kamat mértéke, ami alacsonyabb törlesztőrészletekkel jár együtt – és természetesen hosszabb futamidővel.

Az adósságrendező hitel igénylésének természetesen vannak feltételei is. A kizáró okok pénzintézetenként változhatnak, általánosságban azonban elmondható, hogy nem kapjuk meg a kölcsönt, ha az összes kiváltandó hitelünk együttes összege meghalad egy bizonyos – jogszabály vagy bank által meghatározott – mértéket. Az is kizáró ok lehet, ha nem rendelkezünk elég jövedelemmel, de fontos a meglévő hitelek kapcsán tanúsított magatartásunk is: nem leszünk jogosultak az adósságrendezésre, ha bizonyos időt meghaladó fizetési késedelembe estünk vagy a BAR listán szereplünk, továbbá akkor sem, ha a kiváltandó hitelt a bank már felmondta.

5. Hitelkiváltás

Az eljárás az adósságrendezéshez hasonló elven működik, erre azonban akkor van lehetőség, ha egyetlen hitelünket szeretnénk egy másik felvétele által kedvezőbbre cserélni. Hogy éppen mit tekintünk kedvezőnek, az természetesen az adott szituációtól függ: választhatunk rövidebb futamidőt, áttérhetünk kisebb kockázatú hitelre, de természetesen a törlesztőrészleteket is csökkenthetjük az alacsonyabb kamat révén.

A hitelkiváltás alapvetően úgy működik, mint egy egyszerű hitelfelvétel, a jövedelemigazoláson kívül azonban itt csatolnunk kell a fennálló hitelünkkel kapcsolatos dokumentációt is. Pozitív elbírálás esetén a kiváltó bank közvetlenül a korábbi hitelt nyújtó pénzintézetnek utal, így nekünk ezzel már nem lesz gondunk.

Van megoldás

Bárhogy is alakulnak éppen a pénzügyeink, bármikor kerülhetünk átmeneti krízishelyzetbe, amikor segítségre van szükségünk a hiteleink törlesztése miatt. Láthatjuk azonban, hogy mindig van megoldás, ehhez azonban az kell, hogy időben lépjünk. Soha ne maradjunk el a részletfizetéssel, hiszen ezzel a magatartásunkkal elveszíthetjük azokat a kedvezményeket, amikre alapvetően jogosultak lennénk. Ha tehát bajba kerülünk, késedelem nélkül keressük fel a pénzintézetünket, vagy forduljunk pénzügyi szakemberhez annak érdekében, hogy a nekünk legmegfelelőbb módszert megtalálhassuk adósságunk rendezésére.