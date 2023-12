Hirdetés Tegnap, 12:07

Versenyelőnybe kerülhetnek a kötelező visszaváltási rendszerbe önként belépő kisboltok

Az európai uniós előírásoknak megfelelően 2024. január 1-jén Magyarországon is elindul a kötelező visszaváltási rendszer. Az új visszaváltási rendszerrel a mostani 40 százalék körüli szintről 90 százalék fölé nőhet az egyszer használatos italos palackok visszagyűjtési aránya. A tejtermékes csomagolások kivételével csaknem minden, itthon forgalomba hozott 0,1-3 literes üveg, fém és műanyag italos palack vásárlásakor fizetendő visszaváltási díj visszakapható lesz a Repontokon. A nagyobb üzleteknek kötelező a csatlakozás, de önkéntesen, akár kézi visszaváltó pontként a kisebb boltoknak is megérheti ez a lépés. Az italcsomagolások gyártói június 30-ig felkészülési időt kaptak, így a boltokban ezalatt az idő alatt főként még a régebbi palackok lesznek megtalálhatók és folyamatosan kerülnek ki a már új logóval ellátott palackok, üvegek és üdítős dobozok, amelyeket vissza lehet váltani az automatáknál, vagy a Repontokon. Minél többen visszaviszik a palackokat, annál többet teszünk a környezetünkért. Ne feledjük, párhuzamosan még a régi palackok is ott lehetnek a boltokban, ezeket ugyanakkor visszaváltani nem tudjuk!

A kötelező visszaváltási rendszer (DRS, Deposit Refund System) az ezt már korábban bevezető európai országok tapasztalatai alapján Magyarországon is rövid idő alatt jelentős változást hozhat a fogyasztói szokásokban. A csatlakozási kötelezettséggel nem rendelkező kisebb boltoknak is megéri majd csatlakozniuk a rendszerhez. A pénzbeli visszatérítés ugyanis várhatóan sok vásárlót sarkall majd arra, hogy az élelmiszerboltban adja le az egyszerhasználatos (egyutas) italos palackokat és dobozokat. Az 50 forintos visszaváltási díj eredményesen motiválja a vásárlókat, hogy visszavigyék ezeket a csomagolásokat – ez az egyik leghatékonyabb, értékes újrahasznosítható alapanyagot biztosító eszköz a körforgásos gazdaság kiépítéséhez. A kisebb boltok számára nem elhanyagolható szempont, hogy a nemzetközi példák alapján a vevők jelentős része az alapján választja meg a vásárlás helyét, hogy az adott boltban működik-e kényelmes visszaváltási szolgáltatás. A visszaváltási pont, azaz REpont üzemeltetése mellett szóló érv a kisebb boltok, italkereskedések, benzinkutak vagy dohányboltok számára is, hogy a tapasztalatok szerint a vásárlók főként a visszaváltás helyén költik el a visszatérített összeget. A rendszert irányító MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. ráadásul palackonként meghatározott kezelési díjat is fizet majd a visszaváltási pont működtetéséért. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A visszaváltási pont üzemeltetése ezzel javíthatja az élelmiszerboltok üzleti eredményességét. A kötelező visszaváltási rendszerbe való bekapcsolódást követően többet költhetnek a vásárlók, nőhet a boltok forgalma, ami versenyelőnyt jelenthet a hezitáló vetélytársakkal szemben. A vásárlók többnyire ugyanott váltják vissza az italcsomagolásokat, ennek fontos feltétele azonban, hogy maga a visszaváltási folyamat egyszerű, zökkenőmentes és kényelmes legyen. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A vevői elvárásoknak a nagyobb üzletek a MOHU-tól igényelhető korszerű, egyszerűen kezelhető visszaváltó automatákkal (RVM) tudnak megfelelni. Az önkéntesen jelentkező kisebb boltok pedig választhatnak a két lehetőség között: gépi úton vagy manuális visszaváltási pontként, mobilalkalmazás támogatásával is csatlakozhatnak a rendszerhez. Manuális visszaváltás esetén a MOHU biztosítja a begyűjtött hulladékok elszállítását, megtérítve az üzlet számára a fogyasztóknak kifizetett visszaváltási díjat. A MOHU a legalább 100 négyzetméteres eladóterű üzleteknek is javasolja, a 200-400 négyzetmétereseknek pedig ajánlja az automaták telepítését. A berendezések tisztítása, karbantartása és ürítése – kezelési díj fejében – az üzletek feladata, a karbantartást és a szervizt pedig a gépek gyártói végzik. A leadott hulladékot a MOHU logisztikai partnerei szállítják el. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A kötelező visszaváltási rendszer által Magyarországon elméletileg begyűjthető hulladékmennyiség összesen 3,2 milliárd darab, mintegy 158 ezer tonna italos csomagolást foglal magába: 49 ezer tonna PET-, 18 ezer tonna fém és 98 ezer tonna üvegpalack formájában. Jól működő DRS rendszerrel, 90%-os visszagyűjtési arány mellett mintegy 142 ezer tonna egyszerhasználatos italos palack kerülhet vissza alapanyagként a gazdaságba. Az italcsomagolások gyártói június 30-ig felkészülési időt kaptak, így 2024. január 1-jétől a boltokban ezalatt az idő alatt főként még a régebbi palackok lesznek megtalálhatók és folyamatosan kerülnek ki a már új logóval ellátott palackok, üvegek és üdítős dobozok, amelyeket vissza lehet váltani az automatáknál, vagy a Repontokon. A régebbi italos egyutas italcsomagolások, ha nincs rajtuk az új logó, akkor nem visszaválthatók, ezek helye továbbra is a szelektív hulladékgyűjtőben van. A többutas palackok visszaváltása az eddig megszokott módon történhet. Az érdeklődők a MOHU honlapján ismertetett tudnivalók figyelembevételével a MOHU Partner Portálon regisztrálhatnak.

