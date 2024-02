Íjgyártó István volt kijevi nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy

az Európai Unió kiemelt pontként kezeli a tagságra váró Kijev kisebbségpolitikáját.

Dunda György, a kárpátaljai Kárpáti Igaz Szó (KISZó) lap igazgatója pedig erről beszélt: gyakorlatilag a 2014-es Euromajdan óta, de főként 2017 óta a kisebbségellenes törvényekkel folyamatosan fogyott a levegő a helyi magyar közösség körül, és

elementáris szinten veszélybe került a helyi magyarság megmaradása, hiszen oktatási szféránkat, kisebbségi intézményrendszerünket, a szabad nyelvhasználatot korlátozták volna.

Dunda György, a kárpátaljai Kárpáti Igaz Szó (KISZó) lap igazgatója

Fotó: Nemes János / Forrás: MTI

Kiemelte: 2015 óta a nyelv-, a média-, a középfokú oktatási, a felsőfokú oktatási, az őshonos nemzeti kisebbségekről szóló törvényekben, valamint a 2022 decemberében elfogadott új, nemzeti közösségekről szóló törvényben olyan változások történtek az elmúlt kilenc évben, melyek folyamatosan szűkítették az Ukrajnában élő magyarok jogait – noha szakértők is felhívták a figyelmet, az ukrán alkotmánnyal szembemenő jogcsorbítás zajlott, és az európai demokratikus kisebbségi emberi jogi normák is megkérdőjeleződtek. Azt látni azonban, hogy Kijev igyekszik a magyar–ukrán kapcsolatok helyreállítása érdekében a kárpátaljai magyarok jogait is rendezni.