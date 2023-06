Gulyás Gergely a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte:

Németország fontos Magyarországnak, annak ellenére is, hogy „méltatlan viták” zajlanak Magyarországról a német politikában.

Az pedig, hogy Kónya Imre önéletrajzi kötetének bemutatóján Wolfgang Schäuble és Rita Süssmuth személyében a szövetségi parlament (Bundestag) két volt elnöke, és Armin Laschet volt Észak-Rajna Vesztfália tartományi kormányfő, a CDU és a testvérpárt, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) volt kancellárjelöltje is részt vett „jól mutatja, hogy sokan vannak ma is, akik számon tartják Magyarország szerepét a rendszerváltoztatásban, és tudják, hogy Magyarország a munkájával, politikájával hozzájárul ahhoz, hogy Európában a hagyományos európai gondolat képviselete is jelen legyen, és a jövőre nézve is minél többet meg tudjunk menteni mindabból, ami Európát korábban jellemezte” – mondta a miniszter.

Kónya Imre ...és az ünnep mindig elmarad? című kötetének német fordítása Vissza Európába – Történetek a rendszerváltoztatástól Orbán Viktorig (Zurück nach Europa – Geschichten von der Wende bis Viktor Orbán) címmel jelent meg a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) európai kapcsolatainak elmélyítéséért dolgozó németországi Adalbert Alapítvány gondozásában.