A New York-i kerületi ügyész, Alvin Bragg vizsgálata nyomán a vádesküdtszék szavazta meg az amerikai politika történetében példátlan vádemelést. A vádirat részleteit péntekig kell nyilvánosságra hoznia az ügyésznek.

Donald Trump hivatalos vád alá helyezése és a vád ismertetése valószínűleg a jövő hét elején történik meg.

Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész távozik New York-i hivatalából 2023. március 30-án. Donald Trump volt amerikai elnök ellen Alvin Bragg vizsgálata nyomán vádat emeltek hallgatási pénz fizetésének ügyében ezen a napon

Fotós: Justin Lane / Forrás: MTI/EPA

Donald Trumpot azzal vádolják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő számára, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag 10 évvel korábban zajlott intim kapcsolatról. Donald Trump tagadja a kapcsolat tényét a nővel.

Donald Trump közleményben reagált a vádemelésre, amelyet a legmagasabb fokú politikai üldöztetésnek és választásokba való beavatkozásnak nevezett.

Azt írta, hogy az Egyesült Államok volt elnöke elleni vádemelés visszaüt majd, és bűnösnek nevezte a demokratákat abban, hogy visszaélnek a jogrendszerrel annak érdekében, hogy politikai ellenfelüket megbüntessék. Úgy vélte, hogy a "radikális baloldali demokraták" már hivatalba lépése előtt boszorkányüldözésbe kezdtek ellene.

"A demokraták hazudtak, csaltak, loptak megszállottságuk jegyében, hogy elkapják Trumpot, de most valami hihetetlent tettek - egy teljesen ártatlan ember ellen emeltek vádat" - fogalmazott a volt elnök.

A vádemelés hírére a Kongresszus alsóháza jogi bizottsága elnöke, Jim Jordan úgy reagált, hogy az "felháborító".

Az ügyben 2019-ben a New York-i ügyészség úgy döntött, nem emel vádat, 2021-ben a szövetségi választási bizottság is a vádemelés ellen foglalt állást. 2022 januárjában Alvin Bragg demokrata New York-i kerületi ügyész hivatalba lépésekor még felfüggesztette a volt elnök elleni vizsgálatot, majd újraindította.

A vizsgálat során meghallgatták Michael Cohent, a volt elnök egykori ügyvédjét, aki egy korábban ellene zajló büntetőeljárásban bűnösnek vallotta magát abban, hogy pénzeket juttatott el a színésznőnek.

Donald Trump csaknem két hete közösségi oldalán arról írt, hogy vádemelés és letartóztatás vár rá az ügyben. Az ügyet politikai indíttatású eljárásnak minősítette, és tiltakozásra szólított fel ellene.

Donald Trump volt amerikai elnök támogatói tüntetnek a politikus Mar-a-Lago birtoka közelében a floridai Palm Beachben 2023. március 30-án

Fotós: Rebecca Blackwell / Forrás: MTI/AP

Alvin Bragg ügyész azzal vádolta Donald Trumpot, hogy a bejelentésével hamis várakozásokat kelt.

A vádemelés példátlan az Egyesült Államok politikatörténetében, ugyanis bűntetőügyben soha nem történt hasonló lépés volt vagy hivatalban lévő elnök ellen.

Republikánus kihívói összezártak Donald Trump mögött

Ha a demokraták azt remélték, hogy a Donald Trump elleni vádemelés hírére majd torkának esnek saját pártján belül, hát csalódniuk kellett: a Fox News jobboldali hírcsatorna gyűjtéseiből kiderül, hogy a Republikánus Párt egye emberként zárt össze mögötte - írja a Magyar Nemzet.

Ron DeSantis floridai kormányzó - aki ugyan még nem jelentette be indulását a 2024-es elnökválasztáson, de az egyik esélyes jelöltként tartják számon - leszögezte, hogy Florida biztosan nem fog közreműködni a Soros György által támogatott manhattani ügyésszel, aki a jog eszközével számolna le politikai ellenfeleivel.

Nikki Haley korábbi ENSZ-nagykövet, aki viszont már hivatalosan is bejelentette, hogy megméreti magát a republikánus előválasztáson, szintén arra figyelmeztetett:

„a vádemelés sokkal inkább szól a bosszúról, mint az igazságról.”

A teljes cikk a részletekkel IDE kattintva érhető el.

Soros György áll a Trump elleni vádemelés mögött

Soros György magyar származású amerikai üzletember hatalmas összegeket költött arra, hogy az az Alvin Bragg legyen a manhattani kerületi ügyész, akinek a vezérletével precedenst teremtve vádat emeltek egy egykori amerikai elnök, nevezetesen Donald Trump ellen

– emlékeztet a Fox News a vádemelés kapcsán.

Soros egymillió dollárral finanszírozta azt a Color of Change nevű civil szervezetet, amely a Fox News szerint jelentősen befolyásolta 2021-es kerületi ügyészi választás kimenetelét, amelyen a balliberális Demokrata Párt színeiben induló Alvin Bragg legyőzte jobboldali, republikánus párti ellenfelét. Soros György fia, Jonathan Soros és annak felesége, Jennifer Allan Soros is támogatta pénzzel Bragg kampányát, fejenként 10-10 ezer dollárral. Az amerikai hírtelevízió szerint a házaspár korábban nem igen tett ilyet, pénzügyileg nem avatkoztak bele kerületi ügyészi versenyekbe.

A Fox News felidézi:

Soros György viszont több radikális baloldali ügyészjelölt kampányát is támogatta az elmúlt években, ezektől az ügyészektől azt várja, hogy a saját szája íze szerint alakítsák át az amerikai igazságszolgáltatási rendszert.

A részletekről ITT olvashat bővebben.