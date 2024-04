– Az Arsenal nyert tegnap, a Manchester City is meg fogja nyerni az elmaradt meccsét, úgyhogy nekünk is mérkőzéseket kell nyernünk. A Fulham általában több gondot okoz nekünk, jó teljesítményt nyújtottunk. Csak az első félidő utolsó tíz percével nem voltam elégedett, amikor a gólt is kaptuk – mondta el Klopp.