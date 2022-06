Sajtóértesülések szerint Bale menedzserei más klubokkal is kapcsolatban vannak, az utóbbi hetekben több európai és amerikai egyesülettel is hírbe hozták. Ezek egyike volt a madridi Getafe is, de ezt a lehetőséget Bale már kizárta. A csatár korábban kiemelte: mindenképpen játékban akar lenni, hogy megfelelő állapotban legyen a világbajnokságra.

Bale szerződése június végén jár le a Real Madridnál, amellyel az elmúlt kilenc évben 19 trófeát nyert, közte ötször a Bajnokok Ligájában ért csúcsra.

Sorozatos sérülései miatt azonban teljesítménye elmaradt a várakozásoktól – annak idején a világ legdrágább átigazolása volt, a spanyol gárda 100,8 millió eurót fizetett érte a Tottenham Hotspurnek –, és az őt egyre élesebben kritizáló szurkolókkal is megromlott a kapcsolata.

A 32 éves támadó Cardiffban született, a walesi szövetség közös edzőpályát használ a város labdarúgócsapatával, amely a 24 csapatos Championship legutóbbi idényében a 18. helyen végzett. A katari vb-re kijutott válogatott is leggyakrabban a gárda stadionjában játssza hazai mérkőzéseit,

Bale alapember és csapatkapitány a nemzeti együttesben.

Wales idén 64 év után, Európából utolsóként jutott ki ismét a vb-re. A november 21-én kezdődő katari tornán a B csoportban szerepel majd Anglia, az Egyesült Államok, valamint Irán társaságában.

Borítókép: Gareth Bale, a Real Madrid játékosa csapata edzésén a Párizs melletti saint-denisi Stade de France stadionban 2022. május 27-én, a labdarúgó Bajnokok Ligája Liverpool FC - Real Madrid döntője előtti napon. MTI/EPA/Yoan Valat