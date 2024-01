"Ha az étkezéshez vizet iszunk, akkor kevesebb fogunk enni, és még az elégetett kalóriák számát is növelhetjük. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy növeli az energiaszintet és a koncentrációt. Ráadásul ingyenes" - idézi a The Sun az orvos szavait. Természetesen a vízivást is túlzásba lehet vinni: Brooke Shields például kis híján belehalt a túlzott vízfogyasztásba.