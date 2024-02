Nem vigasztalásként említem, de ebbe a nyitányba mások is „belealudtak”. A felsőházban is meglepetésekkel nyitottak a keményen tervező csapatok. Az ELTE-BEAC - TFSE-11Temasports puskaporszagú 3 – 7-es eredménye, valamint a Haladás VSE II. - Nagykanizsai Futsal Club 4 – 6 férfias küzdelmet sejtet. Az alsóházban a Mad Dogs-Viadukt SE - Érd-SZISE 4 – 3-as mérkőzésen is későn ébredő volt a vesztes csapat.

Tihanyi FC – DF 1–0 (1–0)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Puskás, Szili, Németh. Csere: Tóth Sz. (kapus), Váradi, Varga, Kuti, Vincze. Edző: Tóth Árpád.

A hazaiak gólját Rusvai már a 7. percben megszerezte. A jegyzőkönyvekbe utána már csak előbb az első fél­idő végén Némethnek, majd a második elején a gólszerzőnek írtak be egy sárga lapot. A góllövés a továbbiakban egyik félnek sem sikerült.

Tóth Árpád, a dunaújvárosiak edzője így értékelte a mérkőzést: – Bár létszámban megvoltunk, de így is hiányzott három-négy emberünk. Ahogy máskor, most is sportszerű találkozót játszottunk a Tihannyal. Sajnos a kapusuk nagyon jó napot fogott ki, illetve sokszor ­rossz döntést hoztunk a befejezéseknél.

Az akarással nem volt gond, helyzetünk bőven akadt, viszont gólszerzés nélkül bizony nehéz egy mérkőzést megnyerni.